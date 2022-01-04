　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

▲針對桃園中壢區忠貞市場傳出攤商確診案，桃園環保局會同化學兵三三群今天下午2時許進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園中壢區忠貞市場傳出攤商確診案，桃園環保局會同化學兵三三群今天下午2時許進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市中壢區忠貞市場傳出有攤商確診個案，桃園市政府環保局防疫消毒大隊與三三化兵群4日下午針對市場周邊進行大規模消毒作業，另針對周邊10個里也擴大進行消毒；市長鄭文燦表示，忠貞市場消毒作業後將休市三天，市府將在周邊設置3個社區採檢站進行採檢。

▲桃園環保局會同化學兵三三群今天下午2時許進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園環保局會同化學兵三三群今天下午2時許進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市環保局防疫消毒大隊下午2時起，會同陸軍化學兵動員54人與7部消毒車前往忠貞市場進行大規模消毒。

▲桃園環保局與化學兵三三群今天下午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園環保局與化學兵三三群今天下午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局指出，上午接獲市府衛生通報後隨即與陸軍三三化兵群聯繫，擬定消毒計畫，清消人員以背負式消毒機進行清消作業，主要針對市場內部店家、外部攤商區清消，另也針對市場周邊10個里擴大消毒，包含中壢區龍平里、龍岡里、龍東里、龍安里等4里、平鎮區龍興里、忠貞里、貿易里、中正里等4里與八德區霄裡里與龍友里等2里。

▲桃園環保局會同化學兵三三群人員下午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園環保局會同化學兵三三群人員下午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局強調，明後二天也會持續針對忠貞市場與周邊鄰里進行消毒，敦請市民安心。此外，有關確診者親人就讀的二所學校，防疫消毒大隊今天一早已完成校內教室、走廊與公共空間消毒作業，並以水霧消毒車針對學校外圍進行大規模清消。

【更多新聞】

►桃機驚爆清潔人員確診　鄭文燦：相關人員一律施打第三劑

►疫情再起　鄭文燦：機場防線每位工作人員都要百分百打完第三劑

►桃機清潔人員確診！曾連2天出門擺攤　中壢忠貞市場下午起休市3天

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／違停路邊買便當　竟意外把老闆壓死
桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人待採檢
快訊／找到了！臥龍洞驚見吊屍　情侶遺體在200公尺外
這家公司年終也不輸人！　員工年薪上看30個月
疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了
桃機清潔員、計程車司機染疫　陳時中推斷「可能傳播鏈」
快訊／台中休旅車超車失控翻覆！　3女受困1人命危
陳時中坦言「防疫壓力大增」！　曝3桃機人員感染途徑
首例防疫計程車司機染疫　召回600人採檢
快訊／桃園即起「開設3大採檢站」　地點公布
快訊／指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人採檢未出爐

中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

產後護理之家　無縫接軌產婦及新生兒專業醫療照顧

女友暴肥35公斤！他被催婚...「猶豫了」：無法娶胖子

國際疫情嚴峻日增200萬例　陳時中：邊境吃緊「本土隨之而來」

累計4染疫！桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

本土疫情拉警報！指揮中心：明起至月底「打疫苗可供200元以下贈品」

傳指揮中心「叫不動」各部會徵用檢疫所　陳時中：沒有這樣的事情

桃機4例本土！感染科醫喊話第3劑間隔縮短　陳時中：近期找專家談

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人採檢未出爐

中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

產後護理之家　無縫接軌產婦及新生兒專業醫療照顧

女友暴肥35公斤！他被催婚...「猶豫了」：無法娶胖子

國際疫情嚴峻日增200萬例　陳時中：邊境吃緊「本土隨之而來」

累計4染疫！桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

本土疫情拉警報！指揮中心：明起至月底「打疫苗可供200元以下贈品」

傳指揮中心「叫不動」各部會徵用檢疫所　陳時中：沒有這樣的事情

桃機4例本土！感染科醫喊話第3劑間隔縮短　陳時中：近期找專家談

台東鳳梨釋迦進駐防疫旅館　饒慶鈴邀請全國民眾吃釋迦過好年

胡宇威不忍了！　聽《全明星》藍隊出席率：我要出面了嗎

台積電市值突破17兆元！股價飆漲25元達656元　即將觸及歷史天價

網傳林靜儀諷「海線到處檳榔嘴」　國民黨：證明溫柔攏是假

妹妹腦死垂危！她臨時向主管請假...被刁難：怎麼2小時前才講

4同胎米克斯飯量一致　牠獨自長成「巨大奇異果」無奈窩角落

蛋白區賣蛋黃價　高雄這區買30坪「晚1年貴84萬」

台15線延伸至台61線總經費79億獲政院核定　2029完工通車

特斯拉停紅線還拔掉車牌　吃2紅單6300元！車主身分曝

男星「吃2倍效壯陽藥」出軌！遭揭毀滅性筆記　爆再婚小22歲女星

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

生活熱門新聞

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

更多熱門

相關新聞

確診清潔婦來過！　化學兵進駐忠貞市場全面清消

確診清潔婦來過！　化學兵進駐忠貞市場全面清消

指揮中心3日深夜公布台灣新增一例本土案例，確診者為桃機清潔包商一名女性清潔人員，由於其Ct值僅11，病毒傳染力相當高，指揮中心也同時公布該名個案足跡，顯示其在去年12月30日至31日時曾到過忠貞市場擺攤。忠貞市場4日上午也宣布12點過後將暫停營業，進行3天預防性清消休市，而化學兵和桃園市環保局也在攤販收市後進駐，對市場進行全面性清消。

確診清潔員來過！忠貞市場急休市　里長：管制流動攤販

確診清潔員來過！忠貞市場急休市　里長：管制流動攤販

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

桃機驚爆清潔人員確診　即時追蹤每起個案

桃機驚爆清潔人員確診　即時追蹤每起個案

忠貞市場下午起休市3天　廣播內容曝

忠貞市場下午起休市3天　廣播內容曝

關鍵字：

忠貞市場攤商確診環保局化兵群擴大清消

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面