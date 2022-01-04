中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

▲針對桃園中壢區忠貞市場傳出攤商確診案，桃園環保局會同化學兵三三群今天下午2時許進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市中壢區忠貞市場傳出有攤商確診個案，桃園市政府環保局防疫消毒大隊與三三化兵群4日下午針對市場周邊進行大規模消毒作業，另針對周邊10個里也擴大進行消毒；市長鄭文燦表示，忠貞市場消毒作業後將休市三天，市府將在周邊設置3個社區採檢站進行採檢。

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▲桃園環保局會同化學兵三三群今天下午2時許進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市環保局防疫消毒大隊下午2時起，會同陸軍化學兵動員54人與7部消毒車前往忠貞市場進行大規模消毒。

▲桃園環保局與化學兵三三群今天下午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局指出，上午接獲市府衛生通報後隨即與陸軍三三化兵群聯繫，擬定消毒計畫，清消人員以背負式消毒機進行清消作業，主要針對市場內部店家、外部攤商區清消，另也針對市場周邊10個里擴大消毒，包含中壢區龍平里、龍岡里、龍東里、龍安里等4里、平鎮區龍興里、忠貞里、貿易里、中正里等4里與八德區霄裡里與龍友里等2里。

▲桃園環保局會同化學兵三三群人員下午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局強調，明後二天也會持續針對忠貞市場與周邊鄰里進行消毒，敦請市民安心。此外，有關確診者親人就讀的二所學校，防疫消毒大隊今天一早已完成校內教室、走廊與公共空間消毒作業，並以水霧消毒車針對學校外圍進行大規模清消。

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