桃機職場群聚感染源不明　3確診曾搭同輛交通車...親人採檢結果曝

▲桃園市長鄭文燦4日下午在疫情記者會上指出，桃機4確診個案，其中3人曾同乘一輛交通車，親友採檢結果都是陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園國際機場驚傳有清潔人員與防疫計程車司機共4人確診，市長鄭文燦4日下午在疫情記者會上表示，確診個案中3名清潔人員曾搭乘同輛交通車，有著共同工作區域，也都住在桃園，至於防疫計程車司機則住在基隆；另外，清潔人員親人共8人完成採檢，第一次採檢結果都是陰性。至於基隆市司機家人則正安排採檢。

針對3名清潔員、1位防疫計程車司機確診，媒體提問，這4人除司機是基隆人之外，其餘案17230是桃園籍外，例外2人戶籍在哪裡？是否有共同的工作區域，是否有感染疑慮？

鄭文燦指出，3名清潔人員都曾搭乘同一輛交通車，都是桃園機場停車場清潔人員，有著共同的工作區域，3人都居住在桃園。其中案17230有6位親人，採檢都是陰性。案17238有2位親人，採檢結果也是陰性；另外有一位住在新北市的親人，正安排採檢。案17239同住的是另一半，採檢結果也是陰性。案17240是防疫計程車司機則住在基隆市，同住親人正安排採檢中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，媒體提問桃機未來是否有擴大篩檢規劃？如果有的話，大致上如何進行？

▲桃園市疫情記者會上，衛生局長王文彥說，桃機規劃擴大篩檢不會是單次而是連續性的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，桃園機場規劃一般來講不會是單次，而是連續性的，這個連續性頻率我們會增加。桃園機場有中央進駐單位，桃園市府會配合，如果有前進指揮所進來，我們會再研商頻率與力道要如何增加，衛生局會再公告。

鄭文燦也說明，今天有向防疫指揮中心指揮官衛福部長陳時中討論過，他也同意在機場設置前進指揮所，針對採檢範圍要再擴大、採檢頻率要提高，雙方是有共識的。第一輪先把防疫車隊以3天採檢1次，今天市府已在協助，包括協助信實企業878名員工正依序採檢中，希望全部外包清潔人員也都要進行採檢。

鄭文燦強調，因為這次是職場群聚感染，感染的途經、來源，目前還沒有判斷，擴大採檢是有必要的，至於將來採取更高強度的機場防疫作為，前進指揮所應該會有，並與感控專家會有所決定。此外，尤其春節專案，他已多次呼籲，入境的旅客與國人這麼多，Omicron是傳播率非常高的，入境確診案例很快成長，國人都看到了，所以桃園機場風險遠高於其他地方，也高於防疫旅館，所有能夠防杜病毒的一切手段都要運用上。

【更多新聞】

►桃機驚爆清潔人員確診 鄭文燦：相關人員一律施打第三劑

►疫情再起 鄭文燦：機場防線每位工作人員都要百分百打完第三劑

►中壢忠貞市場攤商確診 環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里