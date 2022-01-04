　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機職場群聚感染源不明　3確診曾搭同輛交通車...親人採檢結果曝

▲桃園市長鄭文燦4日下午在疫情記者會上指出，桃機4確診個案，其中3人曾同乘一輛交通車，親友採檢結果都是陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦4日下午在疫情記者會上指出，桃機4確診個案，其中3人曾同乘一輛交通車，親友採檢結果都是陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場驚傳有清潔人員與防疫計程車司機共4人確診，市長鄭文燦4日下午在疫情記者會上表示，確診個案中3名清潔人員曾搭乘同輛交通車，有著共同工作區域，也都住在桃園，至於防疫計程車司機則住在基隆；另外，清潔人員親人共8人完成採檢，第一次採檢結果都是陰性。至於基隆市司機家人則正安排採檢。

針對3名清潔員、1位防疫計程車司機確診，媒體提問，這4人除司機是基隆人之外，其餘案17230是桃園籍外，例外2人戶籍在哪裡？是否有共同的工作區域，是否有感染疑慮？

鄭文燦指出，3名清潔人員都曾搭乘同一輛交通車，都是桃園機場停車場清潔人員，有著共同的工作區域，3人都居住在桃園。其中案17230有6位親人，採檢都是陰性。案17238有2位親人，採檢結果也是陰性；另外有一位住在新北市的親人，正安排採檢。案17239同住的是另一半，採檢結果也是陰性。案17240是防疫計程車司機則住在基隆市，同住親人正安排採檢中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，媒體提問桃機未來是否有擴大篩檢規劃？如果有的話，大致上如何進行？

▲桃園市疫情記者會上，衛生局長王文彥說，桃機規劃擴大篩檢不會是單次而是連續性的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市疫情記者會上，衛生局長王文彥說，桃機規劃擴大篩檢不會是單次而是連續性的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，桃園機場規劃一般來講不會是單次，而是連續性的，這個連續性頻率我們會增加。桃園機場有中央進駐單位，桃園市府會配合，如果有前進指揮所進來，我們會再研商頻率與力道要如何增加，衛生局會再公告。

鄭文燦也說明，今天有向防疫指揮中心指揮官衛福部長陳時中討論過，他也同意在機場設置前進指揮所，針對採檢範圍要再擴大、採檢頻率要提高，雙方是有共識的。第一輪先把防疫車隊以3天採檢1次，今天市府已在協助，包括協助信實企業878名員工正依序採檢中，希望全部外包清潔人員也都要進行採檢。

鄭文燦強調，因為這次是職場群聚感染，感染的途經、來源，目前還沒有判斷，擴大採檢是有必要的，至於將來採取更高強度的機場防疫作為，前進指揮所應該會有，並與感控專家會有所決定。此外，尤其春節專案，他已多次呼籲，入境的旅客與國人這麼多，Omicron是傳播率非常高的，入境確診案例很快成長，國人都看到了，所以桃園機場風險遠高於其他地方，也高於防疫旅館，所有能夠防杜病毒的一切手段都要運用上。

【更多新聞】

►桃機驚爆清潔人員確診　鄭文燦：相關人員一律施打第三劑

►疫情再起　鄭文燦：機場防線每位工作人員都要百分百打完第三劑

►中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／震撼彈　胡金龍回來了！統一獅宣布簽下
苦苓沒罹肝癌首發聲　曝真相「3病纏身」每天都想死
臥龍洞古道離奇3屍案　高大成說話了：注意繩子
桃機成立前進指揮所！　陳時中再派王必勝出馬
Yumi傳給王力宏「關鍵訊息完整」曝光！　曖昧打招呼
Toyz才剛放出來　丁特槓統神開新副本！再掀電競慈父聖戰
強烈冷氣團又要來了！　急凍時程出爐
獨／春節客運擬85折優惠！　業者：預售買貴可退差價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航2機師遭「突破性感染」　民航局研判：應在美國染疫

桃機成立前進指揮所！陳時中再派王必勝出馬：最快時間控制疫情

好市多洋芋片竟「長毛」！她驚：第一次見　網卻讚爆

社區肺炎、帕金森氏症等用藥「2／1起擴大給付」　每年嘉惠2萬人

哪部電影每播必看？網點名「1神片」太經典：刷到台詞都會背

買螃蟹遭婆婆攔截！「挑大隻送大姑」　人妻氣問反當街被罵小氣

獨／公總擬恢復春節客運85折優惠　業者：預售票買貴可退差價

首例Omicron進入社區　鄭文燦喊話忠貞攤商：做好清消全面圍堵

強烈冷氣團又要來了！「濕涼溫差大→整天急凍12°C」時程出爐

台中爌肉飯糰「捏成巨球」！他看配料驚呆：根本便當　在地人狂讚

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

華航2機師遭「突破性感染」　民航局研判：應在美國染疫

桃機成立前進指揮所！陳時中再派王必勝出馬：最快時間控制疫情

好市多洋芋片竟「長毛」！她驚：第一次見　網卻讚爆

社區肺炎、帕金森氏症等用藥「2／1起擴大給付」　每年嘉惠2萬人

哪部電影每播必看？網點名「1神片」太經典：刷到台詞都會背

買螃蟹遭婆婆攔截！「挑大隻送大姑」　人妻氣問反當街被罵小氣

獨／公總擬恢復春節客運85折優惠　業者：預售票買貴可退差價

首例Omicron進入社區　鄭文燦喊話忠貞攤商：做好清消全面圍堵

強烈冷氣團又要來了！「濕涼溫差大→整天急凍12°C」時程出爐

台中爌肉飯糰「捏成巨球」！他看配料驚呆：根本便當　在地人狂讚

「現在放棄，等於比賽提前結束」　回顧《灌籃高手》青春金句悟懂人生

《驚聲尖叫》血腥燒腦列限制級！「3大經典角色」回歸聯手新世代

43歲徐懷鈺「神凍齡模樣」曝光　一現身全場嚇：才28歲吧？

真的回來了！胡金龍轉戰統一獅　球團證實簽下一年約

兩年沒出國！全聯先生開店復刻好味道　笑認創業「為了口腹之慾」

華航2機師遭「突破性感染」　民航局研判：應在美國染疫

擔心鈔票沾新冠！她微波加熱消毒飄焦味　打開驚見9萬塊化成灰哭了

研究：新冠康復後「抗體濃度提高」誤攻擊人體器官　恐怖後果曝光

柯媽當顏寬恒面怒譙「豪洨白賊話」！四叉貓為1句話鞠躬：十分抱歉

快訊／台大又傳墜樓意外！1學生墜活動中心3樓平台搶救中

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

奧步哥插隊好市多加油站！員工神處理帥炸

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

業績都達標仍被資遣　網點破真相

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

更多熱門

相關新聞

任何2劑疫苗「都不太能防Omicron」　名醫3大警世

任何2劑疫苗「都不太能防Omicron」　名醫3大警世

國內檢疫旅館群聚、機場人員染疫事件連環爆，其中桃機清潔人員（案17230）確認感染Omicron；對此，前台大醫林氏璧就指出，任何兩劑疫苗幾乎都不太能防Omicron，而國內的疫苗施打政策也該滾動式調整了！

桃機確診+4　返鄉潮夾帶「疫情陰霾」

桃機確診+4　返鄉潮夾帶「疫情陰霾」

桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

確診清潔婦來過！　化學兵進駐忠貞市場全面清消

確診清潔婦來過！　化學兵進駐忠貞市場全面清消

關鍵字：

桃機確診清潔人員採檢陰性

讀者迴響

熱門新聞

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面