　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者陳依旻攝）

▲金管會6月間收到2封電子郵件，恐嚇要送土豆給打房的主委黃天牧。（資料照／記者陳依旻攝）

記者劉昌松／台北報導

無業的楊姓男子因為向岳父討錢買房不成心生怨恨，竟無中生有創造「獵殺習近平革命組織」，冒用妻子娘家人的名義寄發電子郵件，恐嚇金管會主委黃天牧，要求停止激烈打房，「擋人財路將送土豆」、還反串要求桃園警方逮捕自己，否則「射殺鄭文燦」，「攻擊調查局」，台北地檢署調查後今天依恐嚇等罪起訴楊男。

檢警調聯手查出，楊姓男子原本在經濟部智慧財產局擔任替代役，2013年退伍後歷任多家民營企業的專利工程師，2016年1月結婚後，住進岳父買給妻子的台北市木柵房子，但因與鄰居相處不睦，加上懷疑妻子流產是鄰居製造噪音害的，楊男希望岳父能資助另外買房。

▲▼廣達旗下雲達科技 (QCT)12/28舉辦 5GxAI 應用趨勢論壇，廣達電腦董事長林百里、桃園市長鄭文燦、工業局長呂正華、國發會副主委高仙桂、NCC委員孫雅麗、雲達科技總經理楊麒令蒞會致詞發表講話。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市長鄭文燦也遭恐嚇「射殺」。（資料照／記者湯興漢攝）

沒想到岳父不經意地建議楊男，可以搬回楊男的桃園老家，那裡房價比較低廉，被楊男解讀成是岳父鄙視他的家庭背景，而且連小姨子也不願借錢給他買房子，楊男一氣之下，在2020年和妻子一起搬進妻子工作的職務宿舍，夫妻倆更是和岳父一家斷絕往來。

已經失業多年的楊男竟然自創「獵殺習近平革命組織」，組織成立宗旨是捍衛胡錦濤主席及企業家、富二代，而且為了籌措組織經費，由岳父擔任顧問負責炒股炒房，岳母和小姨子也被楊男在組織中分派的「列席不動產投顧」、「第二總司令」等職務。

誇張的是，楊男不但自己天馬行空想像「獵習會」的運作，更付諸行動，在2021年6月16日，以跳板程式隱藏自己的網路IP，冒用岳母名義寄電子郵件到金管會，恐嚇「擋人財路將送土豆給主委」，「停止激烈的打房，否則金管會主委將在今年殞落」。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲檢警調合作逮到自創「獵習會」恐嚇台灣官員的楊姓男子。（示意圖／Pixabay）

7月25日，楊男改以小姨子名義寄信，「呼籲金管會主委不要繼續白目，否則送你吃土豆」，更進一步預告將在台大圖書館宿舍放置爆裂物，要求桃園市警局逮捕楊男，否則「將射殺鄭文燦」。7月31日，楊男以小姨子名義寄處第3分信到調查局，「調查局這個廢物單位，膽敢影響高端股價，要求檢調逮捕楊進看守所，否則不定時放置爆裂物，可能會投擲土製燃燒彈攻擊調查局。」

相關單位接連提告展開調查，從楊男寄出的第2封信追出發信地是台大圖書館宿舍，但楊男仍矢口否認犯罪，檢察官最後依楊男和妻子的住處搜出的相關事證，以及岳父等人證詞，依恐嚇、偽造文書等罪起訴楊男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「陌生男在我老婆房裡」醋男報警　妻心痛急診！女兒作證：我也在

4年吸金18億！亮麗直播主誆投資黃金原礦　「主嫌落跑」12人起訴

期貨副理靠教會吸金1.3億　30教友受騙還幫求情「寬恕她」

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
警衛爸死前「最後通話曝光」　緊急打給小女兒求救
板橋騎士捲聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死
雞排妹才剛驗屋就出售！　一買一賣「價差賺500萬」
士林2富商「天母豪宅」灌醉正妹3P　她崩潰：我要回家
長榮豪灑年終40個月　高層曝「幕後原因」
2021最後機會！iPhone13今開獎　限時下注抽「一年份
快訊／議員涉走私毒品！　遭羈押禁見
LIVE／長榮海運年終40月夫妻爽領500萬　逆女靠爸留學返
警衛爸月入30K供女兒「赴美攻碩士7年」！斷金援遭殺害棄屍
BMW公路賽車油門踩到底釀2死3傷　2飆仔下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

一人喪命停車場一人客廳遭格斃　「蝦米」兇殘犯案過程曝光

月入30K省吃儉用供女美國7年　慈父不忍心聲請保護令反遭殺害

跨年前行政院舉牌陳情「禁售紙菸」　他嗆：婦幼團體要天天來繞

遭啃老逆女殺害棄屍！警衛爸「最後通話曝光」　

被遺忘的角落…苗栗翁獨居墓園旁廢棄豬舍　生活僅靠雨水度日

基隆3警「涉毒黑吃黑」勾結毒犯！暗槓毒品賣錢　判決結果出爐

男搭訕正妹PUB騎樓激情擁吻　掀裙想「打野砲」遭拒竟硬上

恐怖影片曝！騎士捲載豬聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

一人喪命停車場一人客廳遭格斃　「蝦米」兇殘犯案過程曝光

月入30K省吃儉用供女美國7年　慈父不忍心聲請保護令反遭殺害

跨年前行政院舉牌陳情「禁售紙菸」　他嗆：婦幼團體要天天來繞

遭啃老逆女殺害棄屍！警衛爸「最後通話曝光」　

被遺忘的角落…苗栗翁獨居墓園旁廢棄豬舍　生活僅靠雨水度日

基隆3警「涉毒黑吃黑」勾結毒犯！暗槓毒品賣錢　判決結果出爐

男搭訕正妹PUB騎樓激情擁吻　掀裙想「打野砲」遭拒竟硬上

恐怖影片曝！騎士捲載豬聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

5件不合格！生鮮蔬果農藥殘留　City’Super復興SOGO、愛買忠孝店上榜

軒社老子弟笑看春夏秋冬　林口臺地百年歲月變遷風華

「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

台股「封關日」開盤上漲、盤中翻黑　分析師：獲利了結賣壓出籠

總統府元旦開放參觀　邀請民眾清晨5點一起升旗

漲4萬、售價自320萬起！BMW iX電動休旅接單逾600張　7成買這車型

全台夜市9成都一樣？鄉民只服「北部1夜市」超道地：價格也合理

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

快訊／前V6隊長坂本昌行結婚！　老婆是寶塚王牌女星

社會熱門新聞

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

碩士情侶逆倫弒父　32歲女留學返國竟成啃老族

快訊／8天連殺2人！「蝦米」遭判無期徒刑

台中弒父情侶見警上門　「超冷血反應」曝

警衛爸月入30K供啃老女兒「赴美攻碩士7年」！

台中女找男友「榔頭殺父」　行兇動機曝光

蘇大媽服刑中　又被判刑6月

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們

即／新埔民宅凌晨大火　46歲男子逃生不及死亡

啃老碩士女弒父棄屍　警拜土地公下秒驚見死者

2富商聯手性侵醉女　重判10年

后豐大橋女屍命案！男友更一審「無罪」

更多熱門

相關新聞

他留言跨年炸101　嫌辯稱：打遊戲抒發情緒

他留言跨年炸101　嫌辯稱：打遊戲抒發情緒

有民眾在Youtube頻道上傳網路遊戲「爐石戰記」評論影片中，1名網友留言「林北絕對學鄭捷.去放火殺人.跨年炸101民眾.總統府升旗也炸」，北市刑大接獲線報立刻展開追查，並在23日於新北市土城區逮捕涉嫌留言的男子到案說明。

賣股可當日變現！金管會2022新制6大亮點　T+0不是夢

賣股可當日變現！金管會2022新制6大亮點　T+0不是夢

靠教會吸金1.3億　30教友求情：寬恕她

靠教會吸金1.3億　30教友求情：寬恕她

華航與機師工會簽訂團體協約　市府樂見其成

華航與機師工會簽訂團體協約　市府樂見其成

館長槍擊案扯出中山警收賄　包庇色情業閃臨檢

館長槍擊案扯出中山警收賄　包庇色情業閃臨檢

關鍵字：

恐嚇獵習會金管會黃天牧鄭文燦打房調查局員工宿舍土豆無業失業

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面