自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

▲金管會6月間收到2封電子郵件，恐嚇要送土豆給打房的主委黃天牧。（資料照／記者陳依旻攝）

記者劉昌松／台北報導

無業的楊姓男子因為向岳父討錢買房不成心生怨恨，竟無中生有創造「獵殺習近平革命組織」，冒用妻子娘家人的名義寄發電子郵件，恐嚇金管會主委黃天牧，要求停止激烈打房，「擋人財路將送土豆」、還反串要求桃園警方逮捕自己，否則「射殺鄭文燦」，「攻擊調查局」，台北地檢署調查後今天依恐嚇等罪起訴楊男。

檢警調聯手查出，楊姓男子原本在經濟部智慧財產局擔任替代役，2013年退伍後歷任多家民營企業的專利工程師，2016年1月結婚後，住進岳父買給妻子的台北市木柵房子，但因與鄰居相處不睦，加上懷疑妻子流產是鄰居製造噪音害的，楊男希望岳父能資助另外買房。

▲桃園市長鄭文燦也遭恐嚇「射殺」。（資料照／記者湯興漢攝）

沒想到岳父不經意地建議楊男，可以搬回楊男的桃園老家，那裡房價比較低廉，被楊男解讀成是岳父鄙視他的家庭背景，而且連小姨子也不願借錢給他買房子，楊男一氣之下，在2020年和妻子一起搬進妻子工作的職務宿舍，夫妻倆更是和岳父一家斷絕往來。

已經失業多年的楊男竟然自創「獵殺習近平革命組織」，組織成立宗旨是捍衛胡錦濤主席及企業家、富二代，而且為了籌措組織經費，由岳父擔任顧問負責炒股炒房，岳母和小姨子也被楊男在組織中分派的「列席不動產投顧」、「第二總司令」等職務。

誇張的是，楊男不但自己天馬行空想像「獵習會」的運作，更付諸行動，在2021年6月16日，以跳板程式隱藏自己的網路IP，冒用岳母名義寄電子郵件到金管會，恐嚇「擋人財路將送土豆給主委」，「停止激烈的打房，否則金管會主委將在今年殞落」。

▲檢警調合作逮到自創「獵習會」恐嚇台灣官員的楊姓男子。（示意圖／Pixabay）

7月25日，楊男改以小姨子名義寄信，「呼籲金管會主委不要繼續白目，否則送你吃土豆」，更進一步預告將在台大圖書館宿舍放置爆裂物，要求桃園市警局逮捕楊男，否則「將射殺鄭文燦」。7月31日，楊男以小姨子名義寄處第3分信到調查局，「調查局這個廢物單位，膽敢影響高端股價，要求檢調逮捕楊進看守所，否則不定時放置爆裂物，可能會投擲土製燃燒彈攻擊調查局。」

相關單位接連提告展開調查，從楊男寄出的第2封信追出發信地是台大圖書館宿舍，但楊男仍矢口否認犯罪，檢察官最後依楊男和妻子的住處搜出的相關事證，以及岳父等人證詞，依恐嚇、偽造文書等罪起訴楊男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「陌生男在我老婆房裡」醋男報警 妻心痛急診！女兒作證：我也在

4年吸金18億！亮麗直播主誆投資黃金原礦 「主嫌落跑」12人起訴

期貨副理靠教會吸金1.3億 30教友受騙還幫求情「寬恕她」