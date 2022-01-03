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桃園7年來進行11座消防廳舍新建或改建　速度為全國之冠

▲桃園7年來，進行11座消防廳舍新建或改建。（圖／市府提供）

▲桃園7年來，進行11座消防廳舍新建或改建。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市消防局「平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建工程動土典禮」、3日舉行。市長鄭文燦表示，拆除重建的平鎮分隊暨第四大隊遷建的新廳舍，是桃園升格後第11座新建或改建的消防廳舍，預計2023年底完成，共投入2億3,636萬元經費，獲內政部消防署前瞻計畫挹注7,630萬元，總樓地板面積由原160坪大幅提升至約1,600坪，將由平鎮分隊及第四大隊進駐。

▲桃園7年來，進行11座消防廳舍新建或改建。（圖／市府提供）

鄭市長指出，平鎮分隊原廳舍從1987年完工至今建物已老舊，且總樓地板面積僅約160坪，2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，又於2019年詳細評估耐震能力後，決定拆除重建。同時第四大隊現與龍潭分隊共用辦公室，近年配合主要轄區平鎮區人口快速成長，已逾22萬人，而有增加人力、防救災裝備與車輛空間等需求，故新廳舍完工後將讓第四大隊一同遷入，解決原先空間不足的情況，且能就近服務平鎮鄉親，盼透過優質執勤、備勤環境，進而大幅提升防救災能力。

鄭市長提及，他上任後已進行11座消防廳舍的新建或改建，速度為全國之冠，對於建築市府也以高標準要求，包括桃園市政府消防局訓練中心暨防災教育館已成全國模範、楊梅埔心分隊為7星級的消防分隊。而重建的平鎮分隊暨第四大隊廳舍各種辦公設備、備勤室、車輛空間也準備充足，提供平鎮分隊與第四大隊新的家，希望持續提升為民服務品質。

內政部消防署長蕭煥章表示，為消防同仁提供先進、安全、友善的環境，並給予桃園市民最優質的服務，是中央與地方共同的目標，因此無論在消防車輛、廳舍、人力培訓等，只要是地方需要的，中央必定全力以赴。

包括立法委員呂玉玲、黃世杰、湯蕙禎、市議員陳萬得、莊玉輝、黃敬平、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、內政部消防署長蕭煥章、市府參議王珮毓、消防局長謝呂泉、平鎮區長陳慶仁、桃園市義消總隊防火宣導大隊長黃簡美桂等均一同出席。

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