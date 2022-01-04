前大使入籍尼國　劉仕傑揭「詭異之處」：為何不展現風骨拒絕？

▲台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木（右二）取得尼國國籍。（資料照／翻攝自中華民國僑務委員會官網）



記者蔡文鈴／綜合報導

尼加拉瓜與台灣斷交後，駐尼國大使吳進木卻未返台且取得尼國國籍，引發外界議論。對此，前外交官劉仕傑提出四點分析，並質疑他「為何他不能展現外交人員的風骨，公開拒絕尼國頒給他的國籍及勳章？」

第一點「吳大使是否有叛國罪之嫌？」劉仕傑表示，叛國罪（treason）罪名茲事體大，不便評論，也不鼓勵在沒有確切證據的前提下就妄下評論，這對前線外交官不盡公平。

第二點「吳大使為何在斷交隔天獲頒尼國國籍？」劉仕傑認為整起事件是不妥的。吳大使在當地戮力與尼國政府及社會長期互動，本為美事一樁，值得肯定，而獲頒勳章及國籍，亦凸顯出其個人努力得到肯定。此點無庸置疑。但問題是，作為大使，卻沒辦法守住邦交，理應有責。縱使形勢不在我，斷交實難扭轉，但作為大使，負起責任，並不為過。而邦交不是在吳大使手中斷的。真正斷交的當下，是新派任的李大使。但吳大使離任後，不到一個月即斷交，難道吳進木大使在離任之前，完全沒有掌握情資嗎？

第三點「斷交情資有無事先回報及掌握？」劉仕傑質疑的是，斷交之前，相關情資有無透過電報報回國內？大使館同仁與尼國高層的互動，在近半年有無出現變化？如果明知斷交在即，為何要讓吳大使離任，而派李大使去收尾？

第四點「吳進木大使為何要收下尼國國籍及勳章？」劉仕傑指出，整件事的詭異之處在於，就算吳大使沒有違反任何台灣法令，但為何他不能展現外交人員的風骨，公開拒絕尼國頒給他的國籍及勳章？

劉仕傑表示，一個傷害台灣人感情的國家，在斷交之後，留著這樣的勳章還有任何意義嗎？作為前退休大使，展現強硬態度，別讓尼國政府摸頭，應該不算苛求吧？吳大使稱因家人健康因素，必須留在當地，但縱使留在當地，亦可公開拒絕尼國授予的國籍及勳章，不是嗎？個人榮譽事小，國家尊嚴事大。

劉仕傑也說，尼國不顧與台灣邦誼，宣布與台灣斷交，作為甫卸任大使，理應氣憤不已，義憤填膺，怎又有心情收下個人榮耀呢？這看在其他外交人員的眼裡，又該做何感想？