　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車有球棒警將註記　葉毓蘭酸做球棒實名制：怎會是工具有問題？

記者黃翊婷／綜合報導

由於近期全台「街頭棒球隊」治安事件頻傳，內政部長徐國勇22日表示，未來警方在民眾車上發現球棒，將予以相關註記，掀起各界議論。對此，國民黨立委葉毓蘭在臉書PO文酸諷，「部長，您要不要乾脆跟唐鳳政委請教，看能不能比照去年，做一個『球棒實名制』算了。」

▲內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全台警掃黑專案執行成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐國勇「球棒註記說」掀起各界熱議。（圖／記者張君豪翻攝）

徐國勇22日下午赴刑事局視察全國掃黑專案成果，他在記者會中表示，全台近期發生數起暴力事件，已要求警政署，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，得依警職法第21條扣留；若無正當理由攜帶者，則依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

另外，徐國勇指出，若攜帶球棒者無犯罪行為，但有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景，將特別建檔註記，後續若參與鬥毆、傷害或殺人未遂等，其攜帶球棒或危險物品將被視為有預謀犯罪意圖，除依相關罪嫌移送，註記資料也將併案提供給檢察官作為聲押、起訴及法院量刑參考。

葉毓蘭酸諷，是不是要做一個「球棒實名制」。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

▲葉毓蘭認為球棒註記是一個爛方法。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

消息傳開後，掀起各界正反意見熱議。國民黨立委葉毓蘭22日在臉書PO文直言，這是徒增警察業務的爛方法，「部長，您要不要乾脆跟唐鳳政委請教，看能不能比照去年，做一個『球棒實名制』算了。有問題的怎麼會是工具？難不成體育用品店現在賣的都是違禁品？」

曾任外交官的時代力量國際部主任劉仕傑也在臉書PO文表示，政府硬起來對抗組織犯罪是好事，但是「發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記」，讓他擔心是否會有執行層面的問題，像他經常帶孩子去打棒球，車上都會放球棒，假如遇到臨檢是否也會被註記，「如果是喜歡棒球的朋友在去球場或打擊場途中，因為自備球棒而被臨檢，這樣會被註記嗎？」

▼劉仕傑覺得棒球迷隨身攜帶球棒是合理的。（圖／翻攝自Facebook／護台胖犬劉仕傑）

▲▼車放球棒將被警註記　劉仕傑：棒球迷隨身帶球棒很合理吧。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
大S離婚完整時間軸曝光！斷10年婚「最在意孩子」法院只開庭1
大S離婚內幕「分產細節曝光」！房子全在她名下　超有遠見成大贏
狗仔爆汪小菲早有新歡！女生條件優「20多歲又貌美」：比他還有
「雲街」現身清晨12.3℃！北北基濕冷大雨　明晨再探底11度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店好爸爸在家門口被槍殺　警曝「帽T殺手」是熟人：早有預謀

國中女週末不想獨自在家　軍人「約旅館休息」賠42萬換緩刑

彭文正被通緝第3天　自揭「藏匿地點」：有機會巧遇拜登

車有球棒警將註記　葉毓蘭酸做球棒實名制：怎會是工具有問題？

快訊／機車猛撞捲入車底「血跡滿地」　女騎士送醫搶救仍不治

快訊／新北萬里自撞安全島意外　正副駕駛2人受傷送醫

徐國勇球棒隊註記說網熱議　部長臉書釋疑：無涉民眾運動

家暴男懷疑妻子外遇　北市東區當街砍人「劃傷自己」遭收押

快訊／35歲重機男疑自摔「頭滲血」趴環東大道　後車目擊驚報案

澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞！20人猛砸賓士、女駕駛遭揮棒嗆聲

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

新店好爸爸在家門口被槍殺　警曝「帽T殺手」是熟人：早有預謀

國中女週末不想獨自在家　軍人「約旅館休息」賠42萬換緩刑

彭文正被通緝第3天　自揭「藏匿地點」：有機會巧遇拜登

車有球棒警將註記　葉毓蘭酸做球棒實名制：怎會是工具有問題？

快訊／機車猛撞捲入車底「血跡滿地」　女騎士送醫搶救仍不治

快訊／新北萬里自撞安全島意外　正副駕駛2人受傷送醫

徐國勇球棒隊註記說網熱議　部長臉書釋疑：無涉民眾運動

家暴男懷疑妻子外遇　北市東區當街砍人「劃傷自己」遭收押

快訊／35歲重機男疑自摔「頭滲血」趴環東大道　後車目擊驚報案

澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞！20人猛砸賓士、女駕駛遭揮棒嗆聲

馬祖國際藝術島用「窗框」說故事　感受戰爭的框架與壓抑

一蘭拉麵台中店24日開幕　超狂粉絲提前2天排隊

離婚李正帆原因曝光！　王若涵「狂被踩2底線」痛哭心死斷15年婚

孟耿如翻領襯衫配短褲根本「最美孕少女」　4款法式復古風格衣櫃必備

新店好爸爸在家門口被槍殺　警曝「帽T殺手」是熟人：早有預謀

張惠妹重返小巨蛋時間曝！「阿妹條款」成挑戰：這指標一超過秒斷電

「超市二哥」美廉社11／30上市：盼未來全台7761個里都有店

馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

大S離婚完整時間軸曝光！斷10年婚「最在意孩子」法院只開庭1次

美財長葉倫：物價升騰會降溫　聯準會舉足輕重

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

猛撞捲入車底　女騎士不治

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

即／35歲重機男自摔　頭滲血趴環東大道

麗寶樂園大型電子看板竟播A片　業者：駭客入侵

快訊／新店帽T殺手「行刑式」奪命　犯案車停在IKEA停車場

8個月甩掉1個蔡依林！99公斤棉花糖女變正妹

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

殺手正面曝光！10秒連開4槍擊斃新店爸…他雙手插口袋

只差0.5K雪山登頂卻下撤　網推：最好的山野教育

低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝

獨／超商店員命案他曝「報警沒用」　本人親回始末

澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞　20人猛砸賓士

神棍行動淫車「馬上風」　3女夢醒失身逾500次

更多熱門

相關新聞

嗨唱《愛情恰恰》　葉毓蘭「政治梗」酸爆陳時中

嗨唱《愛情恰恰》　葉毓蘭「政治梗」酸爆陳時中

衛福部長陳時中脫口罩飲酒嗨唱影片外流後，立委賴士葆誣指畫面裡一名長髮女性是飯局妹挨轟，真實身分據悉是名紅酒經銷商。國民黨立委葉毓蘭拿此作梗拍片宣導防疫，但實則是諷刺陳時中在防疫政策上未以身作則、選台北市長呼聲、於室內抽菸及曾對打高端疫苗可否出國疑慮上講過「世界不只美國一個國家」等。

拜登談台獨「他們自己決定」　顧立雄：呼應蔡英文國慶文告

拜登談台獨「他們自己決定」　顧立雄：呼應蔡英文國慶文告

焦糖哥哥自爆「有人出錢勸退」　時力遞狀告發聲援

焦糖哥哥自爆「有人出錢勸退」　時力遞狀告發聲援

警涉吃案遭拔官又被監院彈劾　葉毓蘭：違反一事不二罰

警涉吃案遭拔官又被監院彈劾　葉毓蘭：違反一事不二罰

蔡英文「失言」證實美軍在台？　前外交官：是台美放訊息嚇阻中共

蔡英文「失言」證實美軍在台？　前外交官：是台美放訊息嚇阻中共

關鍵字：

劉仕傑葉毓蘭

讀者迴響

熱門新聞

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

猛撞捲入車底　女騎士不治

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

一天不限一顆蛋！醫曝「這吃法」膽固醇狂降18%　

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

前師大快攻手陳昱翰傳意外離世

人妻「整條食道都爛了」暴瘦剩36kg！醫心疼曝原因

最冷時刻來了　彭啟明：最低12度

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面