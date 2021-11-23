車有球棒警將註記　葉毓蘭酸做球棒實名制：怎會是工具有問題？

記者黃翊婷／綜合報導

由於近期全台「街頭棒球隊」治安事件頻傳，內政部長徐國勇22日表示，未來警方在民眾車上發現球棒，將予以相關註記，掀起各界議論。對此，國民黨立委葉毓蘭在臉書PO文酸諷，「部長，您要不要乾脆跟唐鳳政委請教，看能不能比照去年，做一個『球棒實名制』算了。」

▲徐國勇「球棒註記說」掀起各界熱議。（圖／記者張君豪翻攝）

徐國勇22日下午赴刑事局視察全國掃黑專案成果，他在記者會中表示，全台近期發生數起暴力事件，已要求警政署，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，得依警職法第21條扣留；若無正當理由攜帶者，則依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

另外，徐國勇指出，若攜帶球棒者無犯罪行為，但有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景，將特別建檔註記，後續若參與鬥毆、傷害或殺人未遂等，其攜帶球棒或危險物品將被視為有預謀犯罪意圖，除依相關罪嫌移送，註記資料也將併案提供給檢察官作為聲押、起訴及法院量刑參考。

▲葉毓蘭認為球棒註記是一個爛方法。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

消息傳開後，掀起各界正反意見熱議。國民黨立委葉毓蘭22日在臉書PO文直言，這是徒增警察業務的爛方法，「部長，您要不要乾脆跟唐鳳政委請教，看能不能比照去年，做一個『球棒實名制』算了。有問題的怎麼會是工具？難不成體育用品店現在賣的都是違禁品？」

曾任外交官的時代力量國際部主任劉仕傑也在臉書PO文表示，政府硬起來對抗組織犯罪是好事，但是「發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記」，讓他擔心是否會有執行層面的問題，像他經常帶孩子去打棒球，車上都會放球棒，假如遇到臨檢是否也會被註記，「如果是喜歡棒球的朋友在去球場或打擊場途中，因為自備球棒而被臨檢，這樣會被註記嗎？」

▼劉仕傑覺得棒球迷隨身攜帶球棒是合理的。（圖／翻攝自Facebook／護台胖犬劉仕傑）