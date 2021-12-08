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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打5次110警30分鐘才到！前外交官目睹無差別攻擊　痛批：能等幾個20分鐘？

▲▼劉仕傑出席修憲論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲前外交官劉仕傑。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前外交官劉仕傑在臉書發文指出，自己上週五目睹一起無差別攻擊事件，一名女子在路上突被被男性熊抱、作勢攻擊並不斷口出三字經穢言，劉表示，自己在30分鐘內狂打5次110警察才到場，他痛批，面對無差別攻擊能等幾個20分鐘，「希望台北市警方能有一個合理的說法！」

劉仕傑表示，上週五中午，自己在路上目睹了一件無差別攻擊事件，攻擊者為看似有精神障礙約45-50歲中年男子，而受害者是兩名年輕女性，地點在台北市中山區建成國中大門口。當時，這名男子突然從後面熊抱強拉其中一位女性，該名女子驚嚇尖叫，她的女性友人連忙試圖將女性朋友拉回來。拉回來之後，該名男子仍作勢要攻擊，並不斷口出三字經穢言。

劉仕傑指出，當時的我剛好經過，連忙趨前安撫受害女子，並護送他們到旁邊店面騎樓。當時為午餐時間，騎樓人多，較為安全。此時該攻擊男子仍朝向我們不時大罵髒話，語帶威脅。幾分鐘後，他逐漸離去。由於不曉得該名男子是否身上有攜帶兇器，且該名男子明顯精神狀況不穩定，為避免他待會可能傷害其他路人，我決定報警。

為避免後續傷害，劉仕傑表示，自己請當事人女性待在原地保持警覺，我則往那名男子的方向走去，並開始報警。那名男子似乎察覺到我在跟著他，開始快速步行並在巷弄間穿梭，感覺出來他對當地地形十分熟悉。約20幾分鐘後，他鑽進中山市場內，消失不見。

劉仕傑痛批，由於嫌犯不斷更換所在位置，自己只好不斷報警。並在約莫半小時內打了五次110，「令我不解甚至生氣的是，面對這個可能隨時會有傷亡事件的無差別攻擊事件，為何警方需要將近半小時才派人到現場？」

對於警方遲遲未到場，劉仕傑表示，甚至，當已經報警到第三通、第四通時，警方還在跟我確認細節，言談間似乎還沒指派員警到現場。據當事女性的說法，他們覺得當天警方態度消極。看了一下地圖，建成派出所距離案發所在地，約為步行兩分鐘的距離，「我不懂，為何我需要打五次110，等待超過20分鐘，才看到員警？」

劉仕傑指出，這件事發生在上週五。直到這兩天，當事女性主動與我聯繫並向我表示，他們覺得警方態度消極，甚至要被害者自行上網查詢案件進度。尤其是事發地點就在學區，如果嫌犯下次又找上女性或學生做無差別攻擊該怎麼辦，「這件事，我希望台北市警方能有一個合理的說法，更重要的是，加緊調閱當天監視器，找出這位潛在攻擊者。」

劉仕傑表示，當天報警時，我曾跟警方說嫌犯跑進台北當代藝術館對面的全家超商（長安西路54號），當天我也將嫌犯背面及側面照片（穿著紅色夾克戴口罩）提供給員警，「我相信警方只要調閱全家超商監視器，一定有嫌犯正面清楚影像。請警方認真調閱當天周遭監視器，好嗎？」

被攻擊的女子也透過劉仕傑表示，為什麼在學區內、光天化日下有人被陌生人襲擊可以這樣消極，甚至要被害人自行追蹤後續，「很慶幸的是本次無人傷亡，但近期越來越多起類似的情形發生，誰都不希望遇到下一個鄭捷！」

▼劉仕傑遇到無差別攻擊事件，報案後警方遲遲未到場。（圖／翻攝劉仕傑臉書）

▲▼劉仕傑遇到無差別攻擊事件，報案後警方遲遲未到場。（圖／翻攝劉仕傑臉書）

▲▼劉仕傑遇到無差別攻擊事件，報案後警方遲遲未到場。（圖／翻攝劉仕傑臉書）

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