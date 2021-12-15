立陶宛駐中外交人員全數撤離　前外交官：兩國進入準斷交模式

▲立陶宛總統瑙塞達。（圖／翻攝自臉書eucouncil）

記者蘇晏男／台北報導

立陶宛未屈服中國施壓，上月掛牌成立駐立陶宛台灣代表處，且還派國會議員團訪台，北京當局除經濟制裁報復外，還將立陶宛大使館降為「代辦級」，並暫停領事業務。立陶宛外交部15日宣布召回全數駐中外交人員，未來使館業務將以遠距方式運作。對此，前外交官、現任時代力量國際中心主任劉仕傑表示，中國與立陶宛進入「準斷交」模式，「如果立陶宛跟中國真的斷交，那是否意味台灣跟立陶宛可能建交？」

立陶宛外交部15日宣布召回駐中國首席外交官、臨時代辦恰皮耶尼（Audra Ciapiene）「諮詢（consultation）」，使館業務將以遠距方式進行。立陶宛外交部也說，願意持續與中國對話，在雙方達成互惠協議的前提下，尋求完全恢復駐中大使館功能。

另《路透》引述外交人士消息指出，立陶宛駐中外交人員15日全數撤離，原因是台灣上月在立陶宛首都維爾紐斯設處。《金融時報》則引述3名知情人士消息，表示中國要求留在北京的立陶宛外交官交出外交證件，引發維爾紐斯的疑慮，深怕這可能會讓立陶宛外交人員失去外交豁免權，假若繼續留在中國，安全可能受到威脅。

對此，劉仕傑透過臉書表示，這非常罕見，同時立陶宛駐中國首席外交官也被召回「諮詢」，是要諮詢什麼？或許是諮詢「立陶宛到底還有沒有必要維持跟中國的邦交？」

「通常兩國斷交，通常都是大使先離境，館員留下來善後收拾。」他指出，這次很奇特，雖然還未正式斷交，立陶宛全數館員卻已經離開北京。如果立陶宛跟中國真的斷交，那是否意味台灣跟立陶宛可能建交？「丞相，起風了。」