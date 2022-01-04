恆大今午恢復港股交易…稱和債權人積極溝通：努力化解風險

▲恆大近日無預警停牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

身陷債務危機的大陸地產商龍頭恆大在暫停港股交易一天後，宣布下午1時恢復交易，但未提之前暫停交易的具體原因。復牌後，恆大股價大漲逾7%。

港股3日元旦假期後首日開盤，但在開盤前，恆大意外宣布暫停交易，何時恢復交易尚不確定。恆大上一次暫停交易發生在2021年10月4日，主要是籌劃出售恆大物業的控股權給合生創展，不過，最終由於種種原因交易失敗，於10月20日恢復交易。

在香港交易所上市的恆大今天午間發布公告稱，應公司要求，恆大股份在3日上午9時起短暫停止買賣，而公司已向聯交所申請4日下午1時恢復買賣。公告並未進一步提到之前停止交易的原因。

恆大也指，2021年集團物業實現合約銷售金額4430.2億元人民幣（約新台幣1.9兆元），合約銷售面積5426.5萬平方公尺。至於公司的流動性狀況，恆大稱，將繼續積極和債權人保持溝通，努力化解風險，維護各方合法權益。

針對恆大集團在海南的「海花島」39棟建築被官方裁定為違建，恆大也強調，不涉及海花島其他地塊（建地）。下午復牌後，恆大一度大漲逾10%，截至發稿，股價上漲7.5%。

作為大陸的地產商龍頭企業，恆大近期因債務陷入流動性危機，引發海內外關注。恆大創辦人許家印則不斷強調公司不會放棄，將確保交屋工作，以還清各方面的債務。