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社會 社會焦點 保障人權

「陌生男在我老婆房裡」醋男報警　妻心痛急診！女兒作證：我也在

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高姓男子報案有陌生男子在妻子房裡，結果反被依違反保護令起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

高姓男子日前打電話報警，聲稱「有陌生男人和老婆一起鎖在房裡」，警方到場了解狀況，原來是高妻請建築師到家中丈量修繕問題，高妻還因為高男竟然為這種事情報警而心臟不舒服，被送醫急救，女兒證稱當時她也一起在房內討論正事，台北地檢署檢察官考量高男曾被妻子聲請保護令禁止騷擾，29日依法起訴高男。

據了解，5、60歲的高男因和妻子相處不睦，早已分房睡覺，日前因鄰居抱怨漏水問題，檢舉高家疑似有違建情形，高妻為了一次解決問題，商請建築師到家裡勘查如何修繕，事發當天，高男的女兒親自開門迎接建築師到家中，母女倆陪著建築師巡視廁所、陽台等處。

▲▼拍照,自拍,大頭照,攝影,照片,社群,大頭貼。（圖／翻攝自pixabay）

▲檢察官認為，高男在家中不顧制止跟拍妻子已構成騷擾行為。（示意圖／翻攝自pixabay）

過程中，高男一直拿著手機跟拍妻子和建築師的互動，女兒已經表達不滿，最後高妻帶著建築師進自己房間討論後續事宜，高男一度要跟進，女兒搶先進房並關門上鎖，高男不斷拍門叫囂不成，竟打電話報警「有陌生男人和老婆一起鎖在房裡」。

高妻見到警察竟然登門，氣到心臟很不舒服，被緊急送醫，女兒則當場表示，自己也在房內，絕對沒有發生什麼事情，檢察官調查發現，高男早就被法院核發保護令，限制他不得騷擾妻子，卻仍不顧制止，對妻子拍照，還拍門騷擾，因此依違反《家庭暴力防治法》起訴高男。

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