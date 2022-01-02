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恆大「海花島」39棟建築屬違建　被限期10天內拆除

▲▼恆大「海花島」39棟建築屬違建　被限期10天內拆除。（圖／翻攝微博）

▲海花島。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團深陷債務危機，近日又傳出其位於海南省的人造島「海花島」有39棟建築屬於違建，被限期10日內拆除。

根據陸媒報導，一份海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書在網路上流傳，指儋州信恆旅遊開發有限公司位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目共建設39棟樓，總建築面積434941.46平方公尺，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條之規定情形，依據規定，現責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物，如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。

根據天眼查資料顯示，儋州信恆旅遊開發有限公司成立於2015年8月19日，註冊資本8億元，經營範圍包括旅遊開發和房地產開發經營。公司由海南名鴻投資有限公司全資持有，最終的實際控制人為恆大童世界集團有限公司。

恆大海花島位於海南省儋州市海灣區域，該島由三個獨立的離岸式島嶼組成，規劃填海面積約8平方公里，規劃平面形態為盛開在海中的三朵花，故取名為「海花島」。

根據公開資料，海花島總投資1600億元，規劃有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態，由600多名世界頂級建築設計大師操刀設計。

▲▼恆大「海花島」39棟建築屬違建　被限期10天內拆除。（圖／翻攝微博）

2019年4月28日，海南省官方對海花島存在的違法違規行為進行了調查處理，共立案14宗，處罰款約2.15億元。同時，海南省委、省政府責令儋州市海花島於2020年底前完成階段性整改任務，要求恆大海花島公司必須按照要求實施「雙暫停」，並根據「雙暫停」的工作要求，違法違規項目立即停工。

2020年，海南省責令儋州市落實海花島2-14-1地塊39棟住宅建築整改。在責令39棟住宅建築全面停工、收回預售許可證、撤銷《建設項目環境影響登記表》備案的基礎上，提出39棟住宅建築妥善處置方案。

2021年11月20日，在海南省政府官網發布的《海南省對外公開中央生態環境保護督察整改情況》中提到，儋州市恆大海花島項目的3#涵管橋和4#涵管橋完成了拆除，其他拆除工作正在推進。同時，設立了生態修復基金，持續推進海花島及周邊海域生態修復工作。

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