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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐揭1000名往生者竟能連署罷免　「在地服務選民超過6千件」

▲▼無黨籍立委林昶佐上「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」。（圖／民進黨提供）

▲無黨籍立委林昶佐上「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，4日發布無黨籍立委林昶佐的節目內容。林昶佐除了解釋此次罷免案的「不正當性」，揭露有1000筆往生者參與連署；此外，也暢談自己的國際經驗，以及為在地選民服務超過6000件的過程，細數任內政績。

由民進黨開設的Podcast頻道《耳朵出遊不出油》，4日釋出林昶佐的訪談內容，首先，他感慨在大學時期，要探望自己的阿嬤時，才發現自己忘記如何講台語，因為以前在學校講母語會受罰，導致很多字彙都不會，無法與至親好好溝通。

因此，這讓林昶佐理解，每個人都深深受政治影響，也讓他開始關心公共政策，從此開啟政治旅程，讓台灣成為更好的國家，更是他從政的初衷。

林昶佐表示，閃靈在全世界巡迴，在國際上累積了知名度，進入立法院的外交國防委員會後，有更多跨領域的資源，向世界推廣台灣的民主、自由，也讓萬華在地的各項傳統活動走向世界舞台。

林昶佐強調，自擔任立法委員以來，經手超過6000件選民服務和資源爭取，包含台北萬華地區電線桿地下化工程，以及中正區陳舊荒地的活化再利用，都是他任內爭取的政績。

林昶佐說，「停車場不會自己長出來」、「電線桿不會自己爬到地下」，一定是從里長、議員到立委一起協力，把家園環境整理好；因此，連在地的許多國民黨籍里長都支持他，反對這次的罷免案。

面對國民黨提出的「報復性罷免」，以及所謂「往生連署」林昶佐解釋，這次罷免案，有超過1000筆已往生者參與連署，連署不合格率超過30%。他表示，希望大家能在1月9日出門投票、終結惡鬥。

 

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