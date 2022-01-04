民進黨提臨時會處理修憲、竹竹併　林濁水批：法理上非常有問題

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（4日）下午將召集黨團協商，研商由民進黨團所提提，包括修憲議題、2大預算案，及攸關大新竹合併升格的《地制法》修正草案等10項法律案。但民進黨大老、前立委林濁水則指修憲及《地制法》修正草案是維持長治久安，不適合處理急迫性法案的臨時會，法理上非常有問題，建議民進黨團總召柯建銘重新考慮。

民進黨團昨召開「2022新挑戰：一修憲、二預算、十法案」記者會，與會者包括柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨團副書記長洪申翰、民進黨立委鄭運鵬等人。

柯建銘表示，這次召開臨時會有其必要性與急迫性，希望朝野各黨在臨時會中依序處理完畢。他指，修憲已到了不處理不行的階段，其中最有共識的18歲公民權，最晚在2月底前要送出委員會；另《地制法》第4條修正草案也放入這次臨時會討論議案中。

柯建銘也強調，新竹市長林智堅不可能參選合併升格後的大新竹市長，請國民黨不要有「恐林症」，《地方制度法》是可以好好討論的問題，各黨也都可以提出修正版本，希望大家不要拿任何理由來搪塞。

但林濁水4日上午透過臉書表達不同看法。林說，臨時會處理的是急迫性法案，例如年度預算等。依理《憲法》是維持長治久安的基本大法，最不適合臨時會，而《地制法》也一樣；若開臨時會處理兩案，法理上非常有問題，建議柯建銘重新考慮。

根據民進黨團的提案內容，臨時會還希望處理包括《私立高級中等以上學校退場條例》條例草案、《產業創新條例》、《性別平等教育法》、《刑法訴訟法》、《刑法》、《保安處分執行法》、《法院組織法》及《陸海空軍軍官士官服役條例》等條文修正草案。