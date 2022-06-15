【專訪張斗輝1】掌高檢署開啟新視野：實踐檢方新文化

▲臺灣高檢署新任檢察長張斗輝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署（簡稱台高檢）新任檢察長張斗輝，在前任檢察長、現任檢察總長邢泰釗之後，接下台高檢，頗有傳承的意味。張斗輝行政歷練豐富、對檢察事務嫻熟，此外，對於跨部會的行政工作也相當在行，接下台高檢檢察長後，除了貫徹政策外，更能「看出不同面向」，開啟高檢署新視野。

司法官學院第20期結業的張斗輝，現年65歲，曾任屏東、彰化、台中地檢署、台中高分檢等檢察長，也擔任過法務部主任秘書、常務次長。他曾因墾丁春吶毒品問題嚴重，夜間帶隊前往墾丁大街宣導站崗；也因職棒假球案件猖獗，親自帶隊進球場坐鎮，更積極打擊詐騙集團。

擔任次長後，他負責推動新世代反毒策略，成功抑制新施用毒品的人口數量。此外，近年來通膨問題嚴重，張斗輝擔任行政院跨部會「物價聯合稽查小組」召集人，在平穩物價方面贏得府院高層讚賞，也獲得基層檢察官高度肯定。

對於張斗輝接任台高檢檢察長，法務部長蔡清祥有極高的期許。蔡清祥在交接典禮時提出檢察新文化理念，要以「專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」，以及「專心、專注、專責的態度」，帶領同仁實踐新文化。



蔡清祥也提出七大政策：充分準備《國民法官法》的實施、落實執行毒品贓證物的管理、內勤案件積極運用遠距視訊、尋覓適當之性侵害刑後強制治療處所、強勢壓制聚眾暴力犯罪、有效打擊妨害綠能產業犯罪，以及完善規劃九合一選舉查察工作，期許能貫徹執行。

對於部長的期許，張斗輝誠惶誠恐。他受訪時表示，這些政策在他擔任次長任內，已積極推動；擔任檢察長後，期許將部裡的政策落實在各地檢署內。

針對政策的推動與落實，張斗輝能「看出不同的面向」。在談到「準備《國民法官法》實施」的部分時，張斗輝另外舉出了當時因為法庭座位配置，引起討論的「犯罪被害人」問題。他認為，犯罪被害人必須要更多的照顧，未來會強化檢察官專業職能，讓檢察官能在法庭活動上，給予犯罪被害人更大協助。「天秤的兩端—被告的權益、犯罪被害人的權益，都要重視」。

行政歷練豐富的張斗輝，面對法務部交辦推動的業務皆能無縫接軌。諸多繁忙業務，張斗輝說「都在推動」；但考量到有些訊息若公開可能造成負面影響，他此時不適合詳盡說明。相信台高檢在張斗輝的掌舵下，必定能開創出一番新視野。

▼臺高檢在張斗輝帶領下，將開啟一番新視野。（圖／記者吳銘峯攝）