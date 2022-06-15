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社會 社會焦點 保障人權

臉書上辱罵高雄市議員邱于軒「垃圾議員」　網友須公開道歉

▲高雄市議員邱于軒出面指控參加會議遭人「冰桌啦」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員邱于軒遭辱罵，網友必須公開道歉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨高雄市議員邱于軒，日前遭一名網友在臉書社群中辱罵是「垃圾議員」、、「垃圾的玻璃心」，邱于軒起訴要求網友賠償1元並登報公開道歉。一審判決網友須賠1元並登報道歉，上訴二審後，改判須在媒體網頁、以及臉書上刊登道歉啟事。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴確定。

邱于軒起訴指稱，吳姓網友於2019年5月9日在臉書（Facebook）之粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」之貼文中，稱她為「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」、「垃圾的玻璃心」。

吳男辱罵內容包含「沒有民主素養的垃圾議員，邱于軒，上次還造謠海音開放了民眾 只會去上廁所沒錢聽音樂」、「邱于軒這裡又不是你的臉書，霸凌個屁，造謠不承認嗎？一個議員連海音還沒開放都不知道你還有臉上節目造謠帶阿嬤去看？要不要啊？」、「邱于軒連議員的職責就是監督市政都怠慢，只會護航還指責其他盡責的議員，什麼民主素養？還不夠垃圾？」

其中邱于軒還曾留言回說已經截圖，但吳男繼續「邱于軒我們可不像你們韓粉那樣無恥到處謾罵灌爆，我只是同溫層敘述事實而已，霸凌個屁，侵門踏戶討罵還裝委屈，要不要臉？」、「邱于軒你們少主說你們韓粉比較不理性，像你們這樣侵門踏戶來討罵就剛好被說中啦，其實我們覺得你們少主說錯了，你們韓粉不是不理性，是根本沒腦要怎麼理性？」、「我被告了耶，剛剛有林園分局的約我筆錄耶，讓大家欣賞一下這垃圾的玻璃心吧。」邱于軒提出民刑事訴訟。

刑事部分，吳男最後獲得不起訴處分確定。不過民事訴訟部分，邱于軒求償1元，並要求吳男在4份報紙頭版上刊登道歉啟事一日，一審法院審理後，認為吳男確實妨害邱于軒名譽，因此全數判准。當時吳男月薪32K卻要負擔四大報頭版廣告費用上百萬元，還曾引起媒體報導。

不過上訴二審後，高雄高分院改判吳男僅須於某媒體即時新聞網頁上刊登道歉啟事1日，另外也須在自己的臉書個人網頁，以公開置頂連續7日之方式刊登道歉啟事，且不得擅自對留言更改隱私設定。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴確定。

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