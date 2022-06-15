　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保警妻一刀刺死夫！血噴臥室牆　泣訴「夫妻玩鬧意外」遭判8年半

▲▼保七警員遭水果刀刺中大腿動脈死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名保七總隊警員因在住處與妻子發生爭執，遭妻子怒拿水果刀插入大腿，割斷股動脈大量失血，送醫不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄市三民區一名警政署保七總隊劉姓警員，與結婚2年多的歐姓妻子共同經營烤魚火鍋店，前年5月10日晚間，因在店內發生爭執，劉員先行帶走鑰匙及其他東西返家休息，害歐女凌晨1點自己走路回家後，2人發生肢體衝突，歐女持水果刀刺向劉男大腿，導致劉男左股動脈及股靜脈被切斷，因大量出血，送醫不治身亡。歐女雖辯稱是打鬧時不小心發生的意外，非故意傷害，但法官不採信，依犯傷害致人於死罪，重判8年6月，全案還可上訴。

全案審理時，歐女多次改變證詞，一開始辯稱因棉被捲在刀子裡，劉男刺到自己；後又稱她到家時看到劉男裸上身，包著棉被睡在地上，她叫他起床後，到廚房正要把水果刀放好，劉男跑來打鬧，還抓她的胸部，在推擠的時候，劉男踩到棉被要跌倒，她上前扶他時，不小心刺到他的大腿；後再改口是2人打鬧時，劉自己用棉被打到她手上的刀子，蹲下來說「流血了」，她才發現劉受傷。

檢警表示，歐女第一時間即清洗兇刀、歐女的女兒則清理現場，顯示心虛。且歐女聲稱，劉男外裹棉被，遭她持刀刺穿過棉被傷到大腿，但經法醫勘驗棉被後，發現上面雖然有1穿刺孔，但只刺穿棉絮及棉被套内層，沒有穿透到外層，頂多只能說明歐女刺了劉2刀，更加證明歐女持刀傷害犯意，雖歐女否認有第2刀，改口是劉傷後，她按醫護人員指示找棉被時弄到的，但在緊急找棉被過程中，竟有餘力再持刀刺入棉被，與常情不符

檢警認為，劉男傷勢為從上往下的刺切傷，而非割傷、劃傷，該行兇水果刀刃長約13.5公分，劉男傷勢深達12公分，等於幾乎把整把刀子插入劉男大腿，血液都噴射到主臥室牆上了，可見力道非輕，並非不慎刺入。

且勘驗劉、歐手機對話紀錄，2人有多次提及離婚，監視器也顯示當日2人在店內就有爭執。歐女在偵查時也供稱，她和劉男婚前有協議，劉男有做不好的地方就要罰錢，如果沒有錢就要被打，「有時候拿棍子打，就像打小朋友」，和劉男溝通時，若劉不聽，她就會動手，用手拍打手臂等語，顯示慣常以動手方式與劉男解決衝突。

高雄地院根據相關證據，認為歐女主觀上雖無殺人之意，但明顯推諉責任，迄今仍表示無主觀上傷害劉男的意思，只是失手誤傷他，無法坦然面對自身犯行，難認有真誠悔意，雖與被害人家屬以150萬元和解，但並未如期履行，犯後態度難認良好，依犯傷害致人於死罪，處徒刑8年6月，全案還可上訴。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年
黑心快篩賺暴利　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」
入境3+4上路　後4天開放申請更換地點
逆轉！保七警命案　妻一刀捅死他
快訊／學生制服取消繡名字！　下學年開始
快訊／BA.4、BA.5再增26例　分別從10國家入境
快訊／首例青少年MIS-C　13歲男染疫1個月後「連燒4天」
快訊／死亡+143！　30多歲男發病到死亡僅4天
快訊／今本土+68939例「2縣市破萬」　各縣市確診曝
快訊／143人死　本土+68939「再攔截26例BA.4、B
LIVE／本土確診將破300萬例　指揮中心最新說明
陳隨意22歲校花女兒畢業照曝光！　網讚：像TWICE定延

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

水果刀插12公分！保警妻刺死老公辯意外　法官不採信理由曝

快訊／基隆濱海公路轎車自撞護欄　1男子救出無生命跡象

保警妻一刀刺死夫！血噴臥室牆　泣訴「夫妻玩鬧意外」遭判8年半

2賊用砂輪機割兌幣機　娃娃機店「整台外帶」得手9萬

電腦公司主管竊商業機密給同業　勾結3年公司損失上億...5萬交保

妻子住院心情差！高雄男深夜狂砸鄰居家花盆　還對監視器比中指

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

水果刀插12公分！保警妻刺死老公辯意外　法官不採信理由曝

快訊／基隆濱海公路轎車自撞護欄　1男子救出無生命跡象

保警妻一刀刺死夫！血噴臥室牆　泣訴「夫妻玩鬧意外」遭判8年半

2賊用砂輪機割兌幣機　娃娃機店「整台外帶」得手9萬

電腦公司主管竊商業機密給同業　勾結3年公司損失上億...5萬交保

妻子住院心情差！高雄男深夜狂砸鄰居家花盆　還對監視器比中指

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

快訊／高雄愛河驚見浮屍！　男載浮載沉漂河面...身分待查

新台幣發行73週年　曾印製唯一限量「50元塑膠鈔券」

長榮航空打造「綠色馬拉松」　孫嘉明：朝2050淨零碳排努力

快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

大鑫進口富樂快篩C線消失　羅一鈞坦承：EUA審查「防君子不防小人」

《肯拼兄妹》搶魚初體驗 TRASH反差魅力圈粉李佳穎

竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

羅一鈞獨撐記者會「不代表其他人陽性」　莊人祥、王必勝症狀好轉！

學者估376人染疫死亡未通報　羅一鈞：可能是研判中待審個案

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

駐外館長揪清潔工嘿咻　懲戒結果曝

啪學妹10年後判6月！原來他當年「和解」找錯人

國中妹深夜補習回家　惡騎士猛撞還狠踹

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

即／高雄爆工安意外！　 男墜地「背部插2支鋼筋」　

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

建築工摩鐵偷拍百名正妹嘿咻！曾潛妹子住處窺洗澡

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

更多熱門

相關新聞

鴨店紅牌嘿咻女客戶　竟偷拍性愛片推室友撞牆

鴨店紅牌嘿咻女客戶　竟偷拍性愛片推室友撞牆

在知名男模店擔任公關的黃姓男子，去年2度偷拍和許姓女熟客性交易過程，被當場抓包，被許女要求刪除而發生爭執，許女的鄭姓女室友上前勸架，反被黃男一把推去撞牆，導致頭部挫傷，黃男事後還控告接獲通知趕到的章姓男子逼他下跪簽本票，台北地檢署依妨害秘密等罪起訴黃男，章男則因罪嫌不足，獲不起訴。

小三打疫苗被抓成花貓女　人夫理智線斷原因曝

小三打疫苗被抓成花貓女　人夫理智線斷原因曝

男遭私刑打死只押1人　2嫌無保請回檢提抗告

男遭私刑打死只押1人　2嫌無保請回檢提抗告

台中男遭「私刑數小時」送醫不治　主嫌收押

台中男遭「私刑數小時」送醫不治　主嫌收押

台中男遭私刑慘死　3聲押3交保

台中男遭私刑慘死　3聲押3交保

關鍵字：

殺人傷害保七總隊

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面