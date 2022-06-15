　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【專訪張斗輝2】更保新董座營造友善社會接納氛圍

▲▼法律雲專訪台高檢檢察長張斗輝。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高檢署檢察長同時也兼任更保董事長的張斗輝，對更保業務相當嫻熟。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署新任檢察長張斗輝上任後，也接下臺灣更生保護會與犯罪被害人保護協會董事長等職位。其中，對於更保業務，張斗輝強調，未來會積極營造友善的社會接納氛圍。他認為，政府雖然運用各種資源幫助更生人復歸社會，但絕不能缺乏私部門的協助，甚至要鼓勵私部門加入，才能營造良好的社會氛圍，讓更生保護業務事半功倍。

張斗輝對於更保業務，有一番特別領會。他說，人生難免高低起伏，有些人不小心跌倒了，總是會希望有人能扶他起來，社會上要有這種扶助他人的心態才對。

對於接任更保業務，他以成功的反毒經驗為例，點出監獄中有超過一半的毒品收容人，這批收容人出獄後，倘若沒有穩定的工作、住居安置、就業輔導，以及家庭的支持，很快就會重操舊業，又淪入毒品行列中而再度入監。因之，張斗輝對於更生保護業務，就著重在就業輔導、穩定工作。

另外，在更生人就業輔導部分，張斗輝指出，更生人普遍低學歷、低技術能力及中高齡，以更保2021年度服務對象分析，93％為高中職以下學歷，半數未具國中學歷；而61％年齡為40歲以上，謀職種類相當受限。再者，亦常因更生人之標籤導致求職不順，或在職場上遭受歧視等問題。

因此，張斗輝認為，為使更生人適才適所，對更生人就業輔導最重要的是先提供友善環境。他將藉由廣邀協力廠商，目前全台共約七百家廠商願意提供更生人就業機會，共計約七千多個職缺；之後，則是輔導創業貸款、即訓即上工，最後則是提供穩定就業獎勵金，若毒品更生人長期致力於工作，連續就業滿一個月，就會發給就業獎勵金3,000元，最多補助6個月，即每位更生人最高可請領到18,000元。

雖然政府、更保等使用很多方式，希望促進更生人就業穩定，但張斗輝認為，必須強調公私部門的協力合作，「量能上，希望更大的力量能加入，幫助復歸」。他指出，確實許多企業很熱心，但部分企業更適合更生人的需求，也更能體會更生人的困難，他更是歡迎這類企業投入。張斗輝希望成效良好的企業，能發揮領頭羊的功用，幫助、接納更多的更生人，營造更友善的社會接納氛圍。

訪談末了，張斗輝的話匣子打開了，詢問疫情下記者家中孩子的狀況，他以「天下父母心」鼓勵記者，好好照顧孩子。正如同他對更生人的態度，是以「父母官」的心態照顧更生人，讓更生人如同他的孩子，每一位都能順利復歸社會，重啟新生。

▼富有同理心的張斗輝，於更保董事長任內將著重於公私部門的協力合作，幫助更生人順利復歸社會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法律雲專訪台高檢檢察長張斗輝。（圖／記者吳銘峯攝）

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」　悲吐：陷於錯誤交往結
可惡畫面曝！機車男2度衝撞國中妹　還伸腳猛踹
泰女星「哭喊求救44秒片」外洩！　2男船頭毆1女
確診康復卻不敢內用！　一票苦主嘆「1場所更容易中」
駐外館長揪當地女「脫光共浴再嘿咻」！　下場出爐
「日本迎新」震撼台大生　他見1幕傻住：都這麼淫亂？
罕見0人錄取！　這間大學申請「分發率0％」創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

【專訪張斗輝2】更保新董座營造友善社會接納氛圍

【專訪張斗輝1】掌高檢署開啟新視野：實踐檢方新文化

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

【專訪張斗輝2】更保新董座營造友善社會接納氛圍

【專訪張斗輝1】掌高檢署開啟新視野：實踐檢方新文化

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

說1句對不起就匯1萬元！　狄志為「妙招」讓老婆秒消氣

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

迪麗熱巴換「超樸素運動服」直播美成天仙！　網：時尚完成度在臉

工程師年薪250萬「揭背後壓力」淚：女兒不認識我！網1職業勸轉行

5月平板熱銷榜出爐！萬元出頭CP值機款最受歡迎

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

最新報告：北韓去年「砸190億」發展核武　準備重啟核試驗

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

法律熱門新聞

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

蘇友辰／何時能了的蘇建和冤案

張斗輝用同理心讓更保更貼心

張斗輝掌高檢署　實踐檢方新文化

5男關一起　牢房竟變炮房

告訴6月期限　法界：過了就GG

吳景欽／林義傑涉版權蟑螂爭議

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

劉時宇／補習班取名「台大」錯了嗎

李善植／錄音蒐證犯法嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

更多熱門

相關新聞

張斗輝掌高檢署　實踐檢方新文化

張斗輝掌高檢署　實踐檢方新文化

臺灣高等檢察署新任檢察長張斗輝，行政歷練豐富、對檢察事務嫻熟，對於跨部會的行政工作也相當在行，接下檢察長後，除了貫徹政策外，更能「看出不同面向」，開啟檢方新視野。

高雄市議員邱于軒遭辱垃圾　網友須道歉

高雄市議員邱于軒遭辱垃圾　網友須道歉

「台灣阿龍」一個翻轉的更生人

「台灣阿龍」一個翻轉的更生人

柯以柔不滿郭宗坤　二審准離婚

柯以柔不滿郭宗坤　二審准離婚

高雄監獄集體性侵案　6人性侵1人判刑定讞

高雄監獄集體性侵案　6人性侵1人判刑定讞

關鍵字：

法律人權張斗輝高等檢察署法務部更生保護會檢察長更生人

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面