【專訪張斗輝2】更保新董座營造友善社會接納氛圍

▲高檢署檢察長同時也兼任更保董事長的張斗輝，對更保業務相當嫻熟。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署新任檢察長張斗輝上任後，也接下臺灣更生保護會與犯罪被害人保護協會董事長等職位。其中，對於更保業務，張斗輝強調，未來會積極營造友善的社會接納氛圍。他認為，政府雖然運用各種資源幫助更生人復歸社會，但絕不能缺乏私部門的協助，甚至要鼓勵私部門加入，才能營造良好的社會氛圍，讓更生保護業務事半功倍。

張斗輝對於更保業務，有一番特別領會。他說，人生難免高低起伏，有些人不小心跌倒了，總是會希望有人能扶他起來，社會上要有這種扶助他人的心態才對。

對於接任更保業務，他以成功的反毒經驗為例，點出監獄中有超過一半的毒品收容人，這批收容人出獄後，倘若沒有穩定的工作、住居安置、就業輔導，以及家庭的支持，很快就會重操舊業，又淪入毒品行列中而再度入監。因之，張斗輝對於更生保護業務，就著重在就業輔導、穩定工作。

另外，在更生人就業輔導部分，張斗輝指出，更生人普遍低學歷、低技術能力及中高齡，以更保2021年度服務對象分析，93％為高中職以下學歷，半數未具國中學歷；而61％年齡為40歲以上，謀職種類相當受限。再者，亦常因更生人之標籤導致求職不順，或在職場上遭受歧視等問題。

因此，張斗輝認為，為使更生人適才適所，對更生人就業輔導最重要的是先提供友善環境。他將藉由廣邀協力廠商，目前全台共約七百家廠商願意提供更生人就業機會，共計約七千多個職缺；之後，則是輔導創業貸款、即訓即上工，最後則是提供穩定就業獎勵金，若毒品更生人長期致力於工作，連續就業滿一個月，就會發給就業獎勵金3,000元，最多補助6個月，即每位更生人最高可請領到18,000元。

雖然政府、更保等使用很多方式，希望促進更生人就業穩定，但張斗輝認為，必須強調公私部門的協力合作，「量能上，希望更大的力量能加入，幫助復歸」。他指出，確實許多企業很熱心，但部分企業更適合更生人的需求，也更能體會更生人的困難，他更是歡迎這類企業投入。張斗輝希望成效良好的企業，能發揮領頭羊的功用，幫助、接納更多的更生人，營造更友善的社會接納氛圍。

訪談末了，張斗輝的話匣子打開了，詢問疫情下記者家中孩子的狀況，他以「天下父母心」鼓勵記者，好好照顧孩子。正如同他對更生人的態度，是以「父母官」的心態照顧更生人，讓更生人如同他的孩子，每一位都能順利復歸社會，重啟新生。

▼富有同理心的張斗輝，於更保董事長任內將著重於公私部門的協力合作，幫助更生人順利復歸社會。（圖／記者吳銘峯攝）