大陸日增再破百108+21　寧波Delta變異株疫情告急「紡織廠群聚」

▲浙江寧波也拉警報。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委4日公布，昨日新增本土病例108例（陝西95例，均在西安市；浙江8例，均在寧波市；河南5例，其中洛陽市2例、許昌市2例、鄭州市1例）。新增本土無症狀感染者21例（河南19例，其中許昌市17例、洛陽市1例、鄭州市1例；上海2例，其中寶山區1例、奉賢區1例）。

通報顯示，新增確診病例175例。其中境外輸入病例67例（上海29例，廣東13例，福建9例，廣西4例，四川3例，雲南3例，天津1例，江蘇1例，浙江1例，山東1例，河南1例，湖南1例），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東4例，湖南1例）；本土病例108例（陝西95例，均在西安市；浙江8例，均在寧波市；河南5例，其中洛陽市2例、許昌市2例、鄭州市1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

截至1月3日24時，現有確診病例3256例（其中重症病例30例），累計治癒出院病例94949例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例102841例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1434795人，尚在醫學觀察的密切接觸者42293人。

新增無症狀感染者54例，其中境外輸入33例，本土21例（河南19例，其中許昌市17例、洛陽市1例、鄭州市1例；上海2例，其中寶山區1例、奉賢區1例）；當日轉為確診病例9例（境外輸入5例）；當日解除醫學觀察19例（境外輸入17例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者588例（境外輸入540例）。

西安本輪疫情膠著，浙江寧波也拉警報。寧波市北崙區本輪疫情集中在北崙區申洲公司。北崙疫情除首發病例為因其他疾病擬住院發現外，其餘病例均為封控區內主動篩查發現。目前確診病例毒株基因組測序結果，為Delta病株進化分支。

寧波申洲國際集團是全鏈條紡織服裝企業，承接世界主要品牌的服裝生產。申洲針織掌門人馬建榮家族財富達到700億，在2020胡潤百富榜排名第50位。