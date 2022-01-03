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林右昌就職滿七周年關鍵報告　虎年走春《魅力基隆》一本搞定

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告，虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

最新一期《魅力基隆》冬季號已出刊了！冬季號帶領讀者解讀林右昌就職滿七周年「翻新基隆」關鍵報告，負債持續減低，市港再生標竿計畫的逐步落實，從即將完工的城際轉運站、國門廣場到豎梯等建設，大基隆歷史場景再現的沙灣歷史文化園區正式啟用，還有誠品基隆限定店、太平青鳥書店相繼進駐以及農曆新年即將到來，推薦大家搭觀光巴士基隆走春等精彩單元。

基隆整座城市的氣氛與文化氣息不同以往，讓很多人打從心底感覺到「基隆不一樣了！」哪些改變讓人民最有感？那些關鍵字成了年度熱搜？「陪你走過2555天，基隆真的不一樣了！」完整記錄城市新貌與觀點，也預告4月城博的亮點。

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲T88觀光巴士帶玩11站「隆」總欲來去地圖。

觀銷處長曾姿雯表示，即將到來的農曆新年，歡迎大家不妨到基隆搭乘T88觀光巴士，來趟行春之旅。跟著觀光巴士，乘著海風走進港都，飽覽基隆的歷史、建築及美食美景，用「心」的視角來探索2022年不一樣的基隆！本期附拉頁式「觀光巴士地圖」供讀者旅途中對照參考。

繼秋季號曾介紹的太平青鳥書店，新開放的沙灣歷史文化園區也推出誠品快閃店，陸續舉辦戶外走讀帶大家走訪基隆，深入了解在地飲食、藝術等，享受悠閒的文化閱讀之旅；在地青年創業於田寮河畔的小獸書屋，更進入社區帶給大家不一樣的選書與課程，深耕在地文化盼吸引更多年青人回流。

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲T88觀光巴士。

曾姿雯說明《魅力基隆》刊物，每期帶給大家不同的閱讀視野，從雙款封面、單元的設計、拉頁式的插畫地圖到高色調的圖片與排版，創造亮眼的風格文章內容，結合景點、美食、歷史人文，更加醍醐了基隆的城市之美，同時封面設計融入基隆景點元素，以插畫視覺活潑本刊物。每一期也動用空拍攝影鳥瞰城市之美，同時也記錄城市進步的歷程。

從春季號封面以手繪色彩屋為主題，日版呈現基隆的朝氣與活力、夜版展現了基隆的寧謐與華麗；夏季號雙封面表達基隆山海的特色，山版呈現「基隆亞馬遜」七堵瑪陵的朝氣、海版展現了海上揚帆的基隆活力；秋季號以海洋廣場為中軸線，呈現東西岸不同風景，當兩本封面併陳排列時，會意外發現拼圖般的觀賞樂趣；冬季號雙封面設計，以城市的靜與動為表現，動版手繪了基隆人充滿活力與節奏感、多樣貌的運動生活。

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲誠品基隆限定店。

另外，靜版分別繪出了沙灣誠品書店、太平青鳥書店和小獸書屋，以及街頭速寫、來基隆拍片等元素，展現基隆人豐富的文化涵養與藝文生活；雙封面設計讓讀者隨機取得，喜愛蒐藏的讀者千萬不可錯過。

觀銷處指出，為了使《魅力基隆》的第一手資訊能夠無限傳遞與分享給更多民眾，市府全球資訊網也有「線上翻閱式電子書」，方便讀者可以在線上輕鬆閱讀；「魅力基隆」Youtube頻道介紹基隆觀光巴士、沙灣歷史文化園區等相關影片，歡迎觀賞分享。

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲豎梯。

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲正濱漁港彩虹屋。

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港全景。

▲林右昌就職滿七周年關鍵報告 虎年走春《魅力基隆》一本搞定。（圖／記者郭世賢翻攝）

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