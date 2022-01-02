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教育部校園大會師全國選拔賽　基隆3校獲獎全壘打

▲教育部校園大會師全國選拔賽 基隆3校獲獎全壘打。（圖／基隆市教育處提供）

▲教育部校園大會師全國選拔賽，基隆3校獲獎全壘打。（圖／基隆市教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全國「第9屆防災校園大會師選拔賽」評選結果出爐，基隆市推薦學校全壘打！東信國小以「雙語防災主播課程」榮獲績優，西定國小自製「科技沙包與防水閘門教具」獲得優選，碇內國小以「泳池逃生演練」獲得入選，基隆市提報3校全數獲獎。

東信國小受邀在今年的全國防災大會師展覽，以「E2防災創新課程」為主題，結合Exploration（探究課程）及English（英語融入），培養孩子設計家鄉環境防災地圖、讓學生擔任雙語防災新聞主播，並且發展「東信防災開箱寶」特色課程。東信國小研發綠生活科學小達人專題探究課程，發表基隆環境防災地圖、家庭防災避難包遊具、以及防災有一套之防災頭套，獲得防災基礎建置學校「績優」殊榮。

▲教育部校園大會師全國選拔賽 基隆3校獲獎全壘打。（圖／基隆市教育處提供）

▲西定國小應用居家防災科技的原理，自製防災淹水閘門與科技沙包。

西定國小應用居家防災科技的原理，自製防災淹水閘門與科技沙包，搭配淹水警報器，透過模型教學與實際操作，將在地化的淹水、土石流災害潛勢，融入課程中，透過實際的環境踏查、GIS圖資查詢與疊圖繪製，讓學生認識家鄉的環境脆弱的部分，也培育一群「防災小尖兵」，將自製的「防災皮影戲」帶出校園。

碇內國小則藉由學校游泳池，引導學生進行泳池的地震逃生演練，警報響起，迅速上岸、蹲下靠牆、浮板護頭，在泳池上課的師生遇到警報應變，鎮定而迅速，充分展現平日防災教育的素養！

教育處長林祝里表示，氣候劇烈變遷，時有強降雨或地震等災害發生，校園防災是市府重要的推動政策。基隆市學校每年分梯次申請「教育部防災校園建置計畫」， 在110年底全市56所國中小及幼兒園已全數百分百完成防災校園建置。未來將持續輪替更新，共同打造安全安心的學習環境。

▲教育部校園大會師全國選拔賽 基隆3校獲獎全壘打。（圖／基隆市教育處提供）

▲教育部校園大會師全國選拔賽 基隆3校獲獎全壘打。（圖／基隆市教育處提供）

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