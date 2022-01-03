　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

因應春節專案檢疫交通需求　桃園擴充防疫車隊規模

▲因應春節專案檢疫交通需求，桃園擴充防疫車隊規模。（圖／市府提供）

▲因應春節專案檢疫交通需求，桃園擴充防疫車隊規模。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節年假將近，多元居家檢疫方案已進入高峰期，面對Omicron病毒株挑戰，防疫車輛需求大幅提高，桃園市長鄭文燦3日表示，春節期間，除擴編防疫計程車車隊由534輛增至982輛外，也籌組10輛防疫巴士，負責運送本市防疫旅館中設籍苗栗以南縣市的返家檢疫者。

鄭市長是於今天前往桃園機場第二航廈，視察桃園市防疫車隊運作情形，做出上述表示，同時致贈防護衣、N95口罩等防疫物資，以示感謝防疫車隊這兩年於防疫工作上的付出，成功守住國門第一線。

▲因應春節專案檢疫交通需求，桃園擴充防疫車隊規模。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦視察桃園市防疫車隊運作。（圖／市府提供）

鄭市長指出，市府於2020年3月疫情爆發之初，即與桃園國際機場公司合作成立防疫計程車隊，提供居家檢疫者就醫、移動防疫地點等接駁服務。隨著返台過節人潮增加，春節期間入境檢疫方案必須更加嚴謹，為避免移動風險，市府除安排榮民醫院桃園分院、敏盛醫院及天晟醫院前往防疫旅館採檢外，如為返家檢疫的民眾，市府也安排防疫計程車提供協助，使入境風險降至最低。

鄭市長提醒，本次春節專案包含「14+0+7」、「10+4+7」及「7+7+7」3種方案，他呼籲返台過節的民眾及家人，務必遵守檢疫及防疫規定，確保自身防護安全。為提高防疫車隊防疫量能，市府除提供必要的防疫物資外，也將請桃園國際機場公司及交通局共同合作，包括落實「全程防護」、「單次使用、單次消毒原則」以及協助安排專案施打第三劑疫苗，以提高防疫車隊同仁的防護力。

另外，針對防疫旅館部份，鄭市長也提及，市府目前針對全市31家防疫旅館，試辦防疫旅館工作人員每日唾液PCR篩檢政策，盼未來藉由更完善的防疫措施，提高工作人員的安全。包括市府交通局長劉慶豐、民政局副局長張世威、桃園國際機場公司總經理但昭璧、桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易等均一同視察。

ET快訊
新年運勢公開！「4生肖犯太歲」：會腥風血雨
他打AZ後罹「格林巴利症候群」獲120萬元　創最高紀錄
賓士撞聯結車　25歲駕駛慘死
李李仁抱緊女兒「分離暴哭」返台　陶晶瑩看傻
百萬網紅地震傳災情　蕾菈「電視直接毀了」她家還淹水
加拿大驚傳不明疾病！「5大症狀」曝光　年輕感染者暴增
羅志祥唱跳30分還不夠猛　網揪「1細節」更驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆港、海洋廣場列空氣品質維區　管制柴油大客貨車排煙量

林右昌就職滿七周年關鍵報告　虎年走春《魅力基隆》一本搞定

因應春節專案檢疫交通需求　桃園擴充防疫車隊規模

三峽光明市民活動中心今啟用　百坪樂活空間提供免費法律諮詢

這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

桃園青埔特區人口激增　區內橫峰和洽溪里各劃增新里

111年春節連續假期　台東縣衛生局公告各醫療院所門診時間

台東男沒回家妻子急報警　警深夜尋獲助送醫

111年台東市正氣路與光明路角地蟬聯「地王」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

基隆港、海洋廣場列空氣品質維區　管制柴油大客貨車排煙量

林右昌就職滿七周年關鍵報告　虎年走春《魅力基隆》一本搞定

因應春節專案檢疫交通需求　桃園擴充防疫車隊規模

三峽光明市民活動中心今啟用　百坪樂活空間提供免費法律諮詢

這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

桃園青埔特區人口激增　區內橫峰和洽溪里各劃增新里

111年春節連續假期　台東縣衛生局公告各醫療院所門診時間

台東男沒回家妻子急報警　警深夜尋獲助送醫

111年台東市正氣路與光明路角地蟬聯「地王」

新年新希望！　蔡正元總結藍營2020五大敗因：2022要總結歷史教訓

李棟旭聽見台粉「獨家獻飛吻」！脫口秀主持上身：怎麼說我是臉盆？

「以為台灣只會拍愛情故事」　韓YouTuber曝《華燈》5關鍵紅到國外

基隆港、海洋廣場列空氣品質維區　管制柴油大客貨車排煙量

打AZ後罹「格林巴利症候群」裝葉克膜搶救　獲120萬元救濟創紀錄

林右昌就職滿七周年關鍵報告　虎年走春《魅力基隆》一本搞定

她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警稱「罕見」：嫌犯竟是陌生人

她嫁媽寶渣男想離婚！律師嘆「贍養費恐難拿」　教全職爸媽1招自保

因應春節專案檢疫交通需求　桃園擴充防疫車隊規模

蔡英文接見地表最長超馬好手羅維銘　「大家讓世界看到台灣體育」

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

地方熱門新聞

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

台南廟會造成空污噪音蒐證重罰

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

過年送禮最佳選擇　貢寮鮑特色伴手禮

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

台中「氤氳使者」能斬小三、牽良緣！

校園大會師全國選拔賽　基隆3校獲獎

情侶爽吃850元「沒付錢就走」！　店家PO照急尋人

稻農把菜籽播種成「台灣」　美的讓人驚嘆

當街毆鬥南警快打到場全都辦！

新北聯手海大架設箱網　田字型「中間育成」基地

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

更多熱門

相關新聞

車亂停擋出口　遭地主「五花大綁」

車亂停擋出口　遭地主「五花大綁」

桃園市蘆竹區的五酒桶山登山口附近1日出現1部自小客無視「請勿停車」告示，停在私人土地出入口，慘遭地主以膠帶纒繞五花大綁，並在車上貼紙條：「社會上就是有你這種不管別人，自己好就可以的人」、「不高興、打給我」！民眾貼文網站，網友則留言，「爽哦！看了就很療癒」、「我可以捐衛生棉」。

桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體吊掛下山

桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體吊掛下山

桃園學子溜冰、騎單車前進總統府迎曙光

桃園學子溜冰、騎單車前進總統府迎曙光

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

友人反目！轟于北辰說謊、醜化國民黨

友人反目！轟于北辰說謊、醜化國民黨

關鍵字：

春節專案檢疫桃園擴充防疫車隊

讀者迴響

熱門新聞

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面