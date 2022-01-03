▲因應春節專案檢疫交通需求，桃園擴充防疫車隊規模。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節年假將近，多元居家檢疫方案已進入高峰期，面對Omicron病毒株挑戰，防疫車輛需求大幅提高，桃園市長鄭文燦3日表示，春節期間，除擴編防疫計程車車隊由534輛增至982輛外，也籌組10輛防疫巴士，負責運送本市防疫旅館中設籍苗栗以南縣市的返家檢疫者。

鄭市長是於今天前往桃園機場第二航廈，視察桃園市防疫車隊運作情形，做出上述表示，同時致贈防護衣、N95口罩等防疫物資，以示感謝防疫車隊這兩年於防疫工作上的付出，成功守住國門第一線。

▲市長鄭文燦視察桃園市防疫車隊運作。（圖／市府提供）



鄭市長指出，市府於2020年3月疫情爆發之初，即與桃園國際機場公司合作成立防疫計程車隊，提供居家檢疫者就醫、移動防疫地點等接駁服務。隨著返台過節人潮增加，春節期間入境檢疫方案必須更加嚴謹，為避免移動風險，市府除安排榮民醫院桃園分院、敏盛醫院及天晟醫院前往防疫旅館採檢外，如為返家檢疫的民眾，市府也安排防疫計程車提供協助，使入境風險降至最低。

鄭市長提醒，本次春節專案包含「14+0+7」、「10+4+7」及「7+7+7」3種方案，他呼籲返台過節的民眾及家人，務必遵守檢疫及防疫規定，確保自身防護安全。為提高防疫車隊防疫量能，市府除提供必要的防疫物資外，也將請桃園國際機場公司及交通局共同合作，包括落實「全程防護」、「單次使用、單次消毒原則」以及協助安排專案施打第三劑疫苗，以提高防疫車隊同仁的防護力。

另外，針對防疫旅館部份，鄭市長也提及，市府目前針對全市31家防疫旅館，試辦防疫旅館工作人員每日唾液PCR篩檢政策，盼未來藉由更完善的防疫措施，提高工作人員的安全。包括市府交通局長劉慶豐、民政局副局長張世威、桃園國際機場公司總經理但昭璧、桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易等均一同視察。