友人反目！轟于北辰說謊、醜化國民黨　是參選2022桃市議員起手式

▲退役少將于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨黃復興黨部轄下黃國園黨部前主委、退役少將于北辰今（31日）聲明退出國民黨，並指自己受生命威脅時，黨內無人關懷。然而，曾在于遭解職主委時，憤而請辭中常委的桃園市議員黃敬平，譴責于北辰不誠實、醜化國民黨。黃敬平也宣稱，于北辰明年一定會投入桃園市議員選舉，也認為他將當選。

于北辰31日透過臉書聲明退出國民黨，並指出自己其實9月就送出退出申請，決定揮別國民黨的最後一根稻草，是當家庭收到生命威脅時，居然國民黨內同志沒有一個人釋出關懷。

細節部分，于北辰昨接受資深媒體人周玉蔻專訪時透露，那時收到很多人的關心，包括政黨對立的人，還有總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌要警政署長致電表達關心，讓他覺得很感動；然而國民黨沒有人打給他加油打氣，「一個都沒有！」包含所有有助選過的黨籍立委，所有桃園黨部的長官們，沒有人傳簡訊給他，一通簡訊都沒有。

消息一出，讓黃敬平感到不滿，在臉書連發3篇文表達看法。黃敬平表示，于北辰去年與黃復興黨部撕破臉後，就主動將黨即從黃國園黨部轉移至桃園市地方黨部；桃園市黨部今年10月底至11月初間曾收到于北辰郵寄的退黨聲明書，但當時正值國民黨主席輔選結束，黨中央憂外界會過度聯想，因此希望市黨部能溝通，經慰留後此事已冷卻，且于的退黨聲明書還在市黨部，市黨部也未再做任何動作處理此事。

黃敬平又指，國民黨從黨中央到桃園市黨部從未對于北辰做出任何停權等黨紀處分，反而是市黨部曾接到許多黨員、支持者打電話到地方黨部抗議，要求應該處理于北辰不斷上綠媒政論節目強烈批判國民黨一事，但市黨部「冷處理」，不主動觸碰此事，也沒再找過于北辰或給于北辰造成任何的壓力。

黃敬平譴責于北成不誠實，講了不時之詞，無法接受一個人要美化自己而先醜化別人，或黑化過去自己待過的所有團體、同志。黃說，「既然選擇離開，就請漂亮的轉身。好聚好散。」

黃敬平也預告于北辰明年一定會投入地方在桃園區的桃園市議員選舉，且一定會當選的，並質疑于北辰的行為也許就是「起手式」。黃祝福于，「把握機會，好好做人、好好選舉」，也籲他記得要對選民、民眾誠實，莫忘初衷，「千萬別被偏激扭曲成，都是別人先對您不仁，然後您才會如何不義」。