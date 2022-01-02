車亂停擋出口遭膠帶「五花大綁」　地主霸氣留言：不高興打給我

▲桃園蘆竹五桶山登山口附近1部停私人土地車輛遭地主以膠帶纏繞。（圖／陳姓民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蘆竹區的五酒桶山登山口附近1日出現1部自小客無視「請勿停車」告示，停在私人土地出入口，慘遭地主以膠帶纒繞五花大綁，並在車上貼紙條：「社會上就是有你這種不管別人，自己好就可以的人」、「不高興、打給我」！民眾貼文網站，網友則留言，「爽哦！看了就很療癒」、「我可以捐衛生棉」。

▲車主為貪圖方便無視禁停告示，慘遭車主以膠帶五花大綁。（圖／陳姓民眾提供）

桃園市蘆竹區的五酒桶山在元旦連續假期擁入不少登山民眾，但在昨日下午一名駕駛人無視「請勿停車」告示牌，就把車停放在一處私人土地出入口，慘遭地主以膠帶「綑綁」大半個車身，地主還在車上留紙條「社會上就是有你這種不管別人，自己好就可以的人」、「要報警、要找人，隨便，旁邊有我電話」、「不高興、打給我」！

▲▼地主還貼紙留言嗆違停車主。（圖／陳姓民眾提供）

民眾也將車輛遭五花大綁的照片貼文社團，引來超過1600多人按讚，並留言「爽哦！看了就很療癒」、「我可以捐衛生棉」、「哈哈哈，笑死」、「老闆佛心了，只貼膠帶而已，該偷笑了」、「比拖吊車有效」、「地主好狂，車主好冏」。最後車主返回向地主道歉。