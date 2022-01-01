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最嗨跨年！　桃園200名學子溜冰、騎單車43公里前進總統府迎曙光

▲桃園學子溜冰、騎單車　前進總統府迎曙光。（圖／中原大學提供）

▲桃園學子溜冰、騎單車　前進總統府迎曙光。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

如何跨年最難忘？是看絢麗煙火秀？亦或參加跨年晚會？中原大學溜冰社、單車休閒社，舉辦的「跨年倒數暨元旦升旗」活動，31日晚間以溜直排輪、騎自行車方式，從中原大學出發到台北總統府前參加升旗典禮，全程體驗期待、緊張、感動等多重感受，賣力完成43公里的自我挑戰，畢生難忘。

中原大學表示，這項活動自1986年起開始，迄今已經持續37年，今年更吸引全國慕名而來的11所大專院校與興南國中學生，近200多名學子共襄盛舉。而今年活動展開前夕(2021年12月29日) ，校方首先為參加成員舉行「授旗典禮」，由馬育慧校牧為活動虔誠祝禱後，由學務長陳冠宇授旗，並於每年最後一天的零時，在校園內熱鬧展開迎新、跨年倒數、施放煙火等連串儀式後，隨著鳴槍聲響起，全員帶著學校的祝福勇敢啟程。▲桃園學子溜冰、騎單車　前進總統府迎曙光。（圖／中原大學提供）

▲今年吸引全國慕名而來11所大專院校與興南國中學生共襄盛舉。（圖／中原大學提供）

溜冰社總協、心理二甲蕭鈺瑛同學表示，活動前兩個月便安排淡水、新竹南寮路線進行練習，藉此熟悉顛簸、高突路面狀況及控制下坡煞車等技巧使其更加穩固。蕭鈺瑛說：「從暑假開始籌備到成行，整個過程得到許多體會與感觸，雖然是項運動，但不是單憑意志力就能做到，而是要靠平常努力訓練的累積，這經驗將令人永生難忘！」▲桃園學子溜冰、騎單車　前進總統府迎曙光。（圖／中原大學提供）

▲中原大學2022元旦升旗「授旗典禮」。（圖／中原大學提供）

資管二乙鄧如芳同學表示，即使當天頂著寒風刺骨、路途中身體疲憊，是個艱難的初體驗，但都沒有人想放棄，因為當我們到達終點時的那種成就感肯定是無價！單車社社長、電子二甲黃柏翔同學則提到，身為中原人用雙腳挑戰自我極限，用體力克服距離與寒冷開啟獨特跨年之旅，希望推廣讓更多人知道這是最棒選擇，為青春也為新的一年留下美好深刻記憶。▲桃園學子溜冰、騎單車　前進總統府迎曙光。（圖／中原大學提供）

▲中原溜冰社前往淡水進行路溜練習，熟悉路面狀況。（圖／中原大學提供）

課外活動指導組組長吳昱鋒表示，這項活動不僅是年度盛事，對社團運作與傳承更是凝聚團隊向心力、增強使命感的表現。為保障所有參加者的安全，除了橫跨桃園、新北及台北三個直轄市協請警力及交管護航，同時隨隊有熱心的護士、緊急醫療救護社成員，以及經驗豐富的師長、教官給予全程安全維護。吳昱鋒說：「新年第一天就完成挑戰性的事情，相信未來面對任何困境，一定都能夠水到渠成！」

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桃園溜冰騎單車中原大學跨年元旦升旗

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