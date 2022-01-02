　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回家了！桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體今吊掛下山

▲▼型男股長下山了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲型男股長遺體2日終於吊掛下山。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

回家了！有「型男股長」之稱的桃園市體育局全民運動科長李銘豪去年12月12日獨攀中央尖山卻不幸墜谷身亡，同月24日搜救人員在斷崖上發現遺體，卻受限於地形與天候因素，遲遲無法吊掛搬運，2日空勤總隊再度派機前往，終於吊掛成功。

38歲的桃園市體育局全民運動科股長李銘豪，去年12月12日獨攀中央尖山不幸罹難，遺體卡在海拔3180公尺處，不僅救難人員難以接近，直升機也難以靠近，三度申請吊掛皆因天候惡劣無功而返，1日12名救難人員也再度上山，先將遺體抬往平坦河床，以利吊掛作業的進行，並在遺體附近紮營守護。而2日上午，眼見老天終於賞臉，空勤總隊再度出動吊掛，最終順利與遺體接觸，將李姓股長帶回家。

▲▼12名救難員在高山紮營陪伴罹難股長，直升機三度起飛因天候不佳折返。（圖／台中消防局提供）

▲12名救難員在高山紮營陪伴罹難股長，直升機三度起飛卻因天候不佳折返。（圖／台中消防局提供）

回顧整起事件，李銘豪去年12月初獨攀中央尖山，原訂12日返家，卻無故失聯，不但沒來上班，也無法連絡上，同事察覺有異，通知李男家屬後，由李男胞姊代為報警處理。警消人員獲報後，發現李男最後的發話訊號在南湖溪山屋，確認李男12月11日上午6時許入山，最終在12月24日透過空拍機在中央尖山的一處斷崖上，發現李男的遺體。

由於遺體卡在峭壁上難以移動，救難人員費盡千辛萬苦終於接觸到遺體，並向空勤總隊申請出勤，卻多次礙於地形或天候因素，遲遲無法順利將李男吊掛回家，1日空勤總隊三度出勤，卻次次無功而返，所幸2日終於傳出好消息，空勤總隊上午出勤後，在12名救難人員的協助下，順利與遺體接觸，將李男運送下山。

▲▼型男股長下山了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲所幸2日老天賞臉，在12名救難人員的陪同下，空勤總隊終於順利接觸到李男。（圖／記者鄧木卿翻攝）

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
快訊／快去加油！　汽油明起大漲價
趙敏等29年！《新倚天屠龍記》上映時間出爐
王力宏「復出有後路了」！　搞定離婚協議內幕曝光
苦苓罹肝癌2症狀纏身！　「宣告離死亡更近」
滷味店氣爆畫面曝！　2員警衝進店內救老闆娘
iOS 14爆嚴重漏洞！　恐癱瘓iPhone、iPad
型男股長回家了！　遺體今吊掛下山
車流擠爆！國5恐塞到入夜　北向「這段」時速30km↓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

回家了！桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體今吊掛下山

高速撞飛騎士驚悚片！台中2車追逐害慘無辜　21歲駕駛自首

遭美髮師襲胸！正妹「視訊求救網友」信他不敢再犯　視訊一關慘了

屏東醉男躺車道遭輾...同行狗狗狂吠警戒！送醫搶救不治

嘉義分署「拍賣賓士、股票」阿里山茶也能競標！撿便宜時間點曝光

金髮翹臀妹攬客！警防堵選舉賭盤　掃蕩非法博弈「扣賭資285萬」

元旦連假山域事故多！女登鈴鳴山突高山症　團員+救難人員揹下山

超商ATM連續領錢太可疑　2詐欺車手藏旅社被揪出

超商外座椅偷皮包得手2萬　囂張賊附近閒晃！警只花40分鐘逮人

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

回家了！桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體今吊掛下山

高速撞飛騎士驚悚片！台中2車追逐害慘無辜　21歲駕駛自首

遭美髮師襲胸！正妹「視訊求救網友」信他不敢再犯　視訊一關慘了

屏東醉男躺車道遭輾...同行狗狗狂吠警戒！送醫搶救不治

嘉義分署「拍賣賓士、股票」阿里山茶也能競標！撿便宜時間點曝光

金髮翹臀妹攬客！警防堵選舉賭盤　掃蕩非法博弈「扣賭資285萬」

元旦連假山域事故多！女登鈴鳴山突高山症　團員+救難人員揹下山

超商ATM連續領錢太可疑　2詐欺車手藏旅社被揪出

超商外座椅偷皮包得手2萬　囂張賊附近閒晃！警只花40分鐘逮人

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

汽柴油明起調漲0.9元　九五無鉛每公升逼近30元大關

專為電動車開發　固特異推出首款電動車胎ElectricDrive GT

再加碼！來竹市中正市場打疫苗　就贈200元賣場禮券

前奧運金牌再評戴資穎等強手：缺少集團優勢，讓心理沒那麼堅強

3折出租沒人要！饒河夜市攤位租金低破萬元　攤商苦喊「撐不住」

石墨烯戰開打懶人包　揭開石墨烯驚人內幕

雞油狂流太銷魂！台南超夯鮮嫩土雞飯　搭配邪惡半熟荷包蛋更涮嘴

SpaceX火星移民夢！　專家警告：外太空恐上演「人吃人」慘劇

《衣袖紅鑲邊》收視破17%！電視台社長豪邁承諾「全演員海外旅行」

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

社會熱門新聞

高中情侶「校內狂啪」每周3次！　男方媽慘賠20萬元

醉男坐路中遭輾斃　年輕女駕駛嚇壞：沒看到人

高雄妹KTV喝到斷片　回家洗澡看下面嚇壞報警

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」氣炸

下交流道插隊　他被罰3000不服上訴結果曝

工程師偷吃判賠喊窮　法官一查年收打臉

快訊／台中北區滷味店「發生氣爆」1女受傷

男不滿檳榔攤「說壞話」　酒駕持刀砍女

騎白襯衫妹後面　他「偷摸屁股一下」代價大了

遭美髮師襲胸！正妹「視訊求救網友」

桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體吊掛下山

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄

女板模工人工地施作　墜地傷重不治

弒父女暗黑史起底　3年前控告父母積欠1萬5裁判費未繳

更多熱門

相關新聞

桃園學子溜冰、騎單車前進總統府迎曙光

桃園學子溜冰、騎單車前進總統府迎曙光

如何跨年最難忘？是看絢麗煙火秀？亦或參加跨年晚會？中原大學溜冰社、單車休閒社，舉辦的「跨年倒數暨元旦升旗」活動，以溜直排輪、騎自行車方式，從中原大學出發到台北總統府前參加升旗典禮，全程體驗期待、緊張、感動等多重感受，賣力完成43公里的自我挑戰，畢生難忘。

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

即／台中馬崙山「山友突倒地無呼吸心跳」！

即／台中馬崙山「山友突倒地無呼吸心跳」！

救難員紮營陪伴罹難股長　直升機三度折返

救難員紮營陪伴罹難股長　直升機三度折返

友人反目！轟于北辰說謊、醜化國民黨

友人反目！轟于北辰說謊、醜化國民黨

關鍵字：

桃園型男股長中央尖山山難空勤總隊

讀者迴響

熱門新聞

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面