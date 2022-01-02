回家了！桃園型男股長獨攀中央尖山罹難　遺體今吊掛下山

▲型男股長遺體2日終於吊掛下山。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

回家了！有「型男股長」之稱的桃園市體育局全民運動科長李銘豪去年12月12日獨攀中央尖山卻不幸墜谷身亡，同月24日搜救人員在斷崖上發現遺體，卻受限於地形與天候因素，遲遲無法吊掛搬運，2日空勤總隊再度派機前往，終於吊掛成功。

38歲的桃園市體育局全民運動科股長李銘豪，去年12月12日獨攀中央尖山不幸罹難，遺體卡在海拔3180公尺處，不僅救難人員難以接近，直升機也難以靠近，三度申請吊掛皆因天候惡劣無功而返，1日12名救難人員也再度上山，先將遺體抬往平坦河床，以利吊掛作業的進行，並在遺體附近紮營守護。而2日上午，眼見老天終於賞臉，空勤總隊再度出動吊掛，最終順利與遺體接觸，將李姓股長帶回家。

▲12名救難員在高山紮營陪伴罹難股長，直升機三度起飛卻因天候不佳折返。（圖／台中消防局提供）



回顧整起事件，李銘豪去年12月初獨攀中央尖山，原訂12日返家，卻無故失聯，不但沒來上班，也無法連絡上，同事察覺有異，通知李男家屬後，由李男胞姊代為報警處理。警消人員獲報後，發現李男最後的發話訊號在南湖溪山屋，確認李男12月11日上午6時許入山，最終在12月24日透過空拍機在中央尖山的一處斷崖上，發現李男的遺體。

由於遺體卡在峭壁上難以移動，救難人員費盡千辛萬苦終於接觸到遺體，並向空勤總隊申請出勤，卻多次礙於地形或天候因素，遲遲無法順利將李男吊掛回家，1日空勤總隊三度出勤，卻次次無功而返，所幸2日終於傳出好消息，空勤總隊上午出勤後，在12名救難人員的協助下，順利與遺體接觸，將李男運送下山。

▲所幸2日老天賞臉，在12名救難人員的陪同下，空勤總隊終於順利接觸到李男。（圖／記者鄧木卿翻攝）