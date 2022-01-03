西安封城民眾快斷糧　官方承認「準備工作不夠」正加緊改進

▲西安封城，女子月經來沒衛生棉，只能「放血流」。

記者蔡紹堅／綜合報導

西安市封城已10天，民眾被禁止外出採購，但官方卻未將補給工作做好，導致許多人面臨「斷糧」。西安市政府官方3日下午召開記者會，坦承確實存在個別專班組建緊急、準備工作不夠等問題，對由此產生服務保障不及時、不到位的情況。

西安市政府表示，截至3日16時，投入使用集中隔離點387個，集中隔離人員39473人，啟用房間41838間，為加快阻斷疫情傳播發揮了重要作用。

▼官方召開記者會，坦承準備不夠。（圖／CCTV）



西安市政府指出，在落實集中隔離任務的具體工作中，確實存在個別專班組建緊急、準備工作不夠等問題，對由此產生服務保障不及時、不到位的情況，相關部門正在加緊改進。

西安市疫情爆發迅速，去年12月23日突然開始封城，並禁止民眾外出採購，導致許多民眾來不及準備物資，很快就面臨「斷糧」，網路上也出現大量求救及抱怨的貼文。

從網路上的發文可以發現，有人臨時被轉移到「隔離點」，行李都來不及準備，月經來了沒有衛生棉可用，管理人員又不幫忙購買，只能「放血流」。另外，還有人因為家裡已沒有食物，冒險外出購買饅頭，結果被防疫人員痛打一頓，饅頭也掉了一地。

▼男子出門買饅頭充飢，被防疫人員圍毆。

