　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

西安封城民眾快斷糧　官方承認「準備工作不夠」正加緊改進

 ▲西安封城，女子月經來沒衛生棉，只能「放血流」。

記者蔡紹堅／綜合報導

西安市封城已10天，民眾被禁止外出採購，但官方卻未將補給工作做好，導致許多人面臨「斷糧」。西安市政府官方3日下午召開記者會，坦承確實存在個別專班組建緊急、準備工作不夠等問題，對由此產生服務保障不及時、不到位的情況。

西安市政府表示，截至3日16時，投入使用集中隔離點387個，集中隔離人員39473人，啟用房間41838間，為加快阻斷疫情傳播發揮了重要作用。

▼官方召開記者會，坦承準備不夠。（圖／CCTV）

▲▼西安封城民眾快斷糧　官方承認「準備工作不夠」正加緊改進。（圖／CCTV）

西安市政府指出，在落實集中隔離任務的具體工作中，確實存在個別專班組建緊急、準備工作不夠等問題，對由此產生服務保障不及時、不到位的情況，相關部門正在加緊改進。

西安市疫情爆發迅速，去年12月23日突然開始封城，並禁止民眾外出採購，導致許多民眾來不及準備物資，很快就面臨「斷糧」，網路上也出現大量求救及抱怨的貼文。

從網路上的發文可以發現，有人臨時被轉移到「隔離點」，行李都來不及準備，月經來了沒有衛生棉可用，管理人員又不幫忙購買，只能「放血流」。另外，還有人因為家裡已沒有食物，冒險外出購買饅頭，結果被防疫人員痛打一頓，饅頭也掉了一地。

▼男子出門買饅頭充飢，被防疫人員圍毆。

ET快訊
快訊／6.0強震　台鐵七堵=香山雙向列車延誤
地震超搖「北檢磁磚整片掉」　砸中律師！
快訊／規模6.0強震　中捷全線一度停駛
LIVE／今年首起強震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最
突然就搖！強震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪
快訊／規模6.0強震　氣象局回應了
快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！
快訊／規模6.0強震！新北三重民眾受困電梯
今年第一強震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感
快訊／規模6.0強震！　北捷緊急減速
快訊／台北超有感地震！17：46規模6地震　最大震度4級
快訊／17:46地震！　台北晃超大
美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚
爆2例Omicron本土　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西安封城民眾快斷糧　官方承認「準備工作不夠」正加緊改進

元旦值勤酒測「男友突現身送花」　女警羞喊：快拿回去明天我來拿

87歲怪老頭在墓穴「與死人住30年」：人比鬼可怕！　悲慘身世曝光

管浩鳴當上立法會議員　將續助陳同佳：求坐牢都求得好辛苦

陸2022春運首日火車票開賣　出京部分長途直達班列車票被秒殺

Omicron症狀輕但「難完全清除」　陸專家：比Delta重症還難

17歲兄亂倫硬上15歲妹「害懷孕22周」　母求情：他非常疼愛妹妹！

香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓

中老鐵路通車滿月旅客達67萬人次　貨運發送17萬噸成RCEP重點路線

補習收費開鍘！　北京上海發佈「指導價」：線上30分鐘不得超95元

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

西安封城民眾快斷糧　官方承認「準備工作不夠」正加緊改進

元旦值勤酒測「男友突現身送花」　女警羞喊：快拿回去明天我來拿

87歲怪老頭在墓穴「與死人住30年」：人比鬼可怕！　悲慘身世曝光

管浩鳴當上立法會議員　將續助陳同佳：求坐牢都求得好辛苦

陸2022春運首日火車票開賣　出京部分長途直達班列車票被秒殺

Omicron症狀輕但「難完全清除」　陸專家：比Delta重症還難

17歲兄亂倫硬上15歲妹「害懷孕22周」　母求情：他非常疼愛妹妹！

香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓

中老鐵路通車滿月旅客達67萬人次　貨運發送17萬噸成RCEP重點路線

補習收費開鍘！　北京上海發佈「指導價」：線上30分鐘不得超95元

快訊／東部近海6.0強震　台鐵七堵=香山雙向列車延誤

這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

開車出門「最黑副駕」站著貼靠枕沿路睡翻　飼主笑：誰能比牠爽

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

規模6有感地震　台電：電廠正常運作、雙北部分停電查修中

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

4歲童遭鄰居拐賣　隔33年手繪地圖找到媽媽

雲南5.5地震搖超大　瞬間畫面超驚人

大客車瞬間被削半　8死19傷

17歲兄亂倫硬上15歲妹　害懷孕22周

封城月經來沒衛生棉！她求官方幫買被放生

香港眾新聞4日起停刊　告別讀者：先保平安

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

恆大海花島39棟建築違建　被限10天內拆除

西安封城快抓狂　陸專家：防控措施將調整

吃義大利麵噴1萬！結果起司竟被網紅啃過

「秦始皇」也要做核酸！網笑翻

年輕人不愛！Innisfree中國撤600家店

怪老頭與死人同住30年：人比鬼可怕

更多熱門

相關新聞

陸2022春運首日火車票開賣 出京部分長途直達班列車票被秒殺

陸2022春運首日火車票開賣 出京部分長途直達班列車票被秒殺

大陸2022鐵路春運自1月17日開始至2月25日結束，期間共40天，各地車站及網路售票窗口今（3）日正式開售春運首日車票。截至午間，部分出京（北京）的熱門路線湧進購票人潮，包括長途軟硬臥等列車車票被秒殺。此外，受部分地區疫情影響，按相關部門預估，2022鐵路春運預計發送旅客2.8億人次，同比增長28.5%。

Omicron衝擊歐美聖誕「疫情狂飆9成」　陳時中：必須提高警覺

Omicron衝擊歐美聖誕「疫情狂飆9成」　陳時中：必須提高警覺

台灣首例Flurona！醫示警「春節恐進一步傳染」

台灣首例Flurona！醫示警「春節恐進一步傳染」

西安封城快抓狂　陸專家：防控措施將調整

西安封城快抓狂　陸專家：防控措施將調整

北市再爆3防疫旅館群聚？莊人祥怒還原「9分鐘查證」真相

北市再爆3防疫旅館群聚？莊人祥怒還原「9分鐘查證」真相

關鍵字：

西安封城疫情

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面