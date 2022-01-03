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台灣首例Flurona！醫示警「春節恐進一步傳染」：一定要打疫苗

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣出現首例「Flurona」，醫師呼籲大家一定要打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

以色列出現全球首例「Flurona」病例，也就是病患同時感染新冠病毒及流感病毒，日前台灣從哈薩克參加亞錦賽返國的確診國手中，也有出現相同症狀。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，冬季本就是流感好發的季節，合併感染很常發生；醫師則呼籲，流感很兇狠，「拜託大家一定要打疫苗」。

羅一鈞表示，冬季本就是流感的好發季節，國內因口罩遵從率很好，流感率低，其他國家同時罹患流感跟新冠應該相當常見，先前兩次冬季也都從很多國家報告都有看到，所以不是一個特別不尋常的例子，合併感染事實上在共有病毒流行季節本來就是很常發生的。

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陳木榮也在臉書「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」寫道，全世界都在承受Covid-19的肆虐，最近有好幾個國家又加上了流感盛行。「這些病毒大流行的情況下，同時感染Covid-19及流感的可能性一定有。」

陳木榮推測，台灣的入國篩檢，主要是針對Covid-19，並不是針對流感，新聞報導中的返國確診國手，應是先被檢驗出Covid-19，進一步住院或是安排檢查才驗出流感。「換句話說，如果農曆春節大量回國過年的人得了流感，沒有得到Covid-19，那他在入國檢查的時候只會知道Covid-19陰性，因為沒有檢驗流感，所以不會知道自己得了流感。然後同樣可以順利放行入境隔離，也有可能進一步傳染開來。」

陳木榮呼籲民眾，能避免的疾病都應盡力避免，「流感也是很兇狠的一個疾病，拜託大家記得，一定要打流感疫苗。」

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