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西安封城10天快抓狂　陸專家：出現積極變化「防控措施將調整」

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲西安疫情嚴峻，封城已10日。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西疫情持續延燒，西安也已封城10天，但物資補給卻未跟上，許多民眾面臨「斷糧」危機都快抓狂。對此，大陸疾控中心副研究員張燦有表示，經過多輪核酸篩查，已看到一些積極的變化，會適時對防控措施做出一些調整。

張燦有指出，通過前期多輪核酸篩查，他們發現確診病例分布在西安市多個區縣，顯示有多點社區傳播，「進行封閉式管理能夠降低社會面人員流動，實行多輪核酸篩查能夠實現病例的早發現，進一步降低社會面傳播風險。」

張燦有提到，目前已派出30支社區防控小分隊深入到各個區縣，和基層工作人員一起開展工作，幫助發現問題，提出解決問題的建議，進一步強化落實社區防控策略。

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

張燦有表示，隨著封閉式管理的延續，社區層面的保供壓力增大，需要西安市統籌各方資源和人力，全力做好居民生活物資供應及就醫需求保障，使居民能安心在家，「同時，要全力做好重點區域核酸篩查，相應提高篩查頻次，並要嚴格落實社區層面的各項措施。」

張燦有還說，西安市將次密接人員進行居家隔離，是基於實際情況做出的決定。居家隔離人員如何做好個人防護、進行居室通風、處理生活垃圾，都需要專業人士進行指導，「同時，還要保證他們做到足不出戶，減少與其他人員的交叉。對於陽性感染者比較集中、風險較高的區域中的次密接人員，建議要及時轉運，進行集中隔離觀察。」

張燦有強調，經過多輪核酸篩查，已經看到一些積極的變化，會結合疫情情況、核酸檢測結果、相關區域自然環境、防控措施落實情況等因素，適時對防控措施做出一些調整，「例如，可以優先考慮從周邊沒有發生病例的區縣做一些調整，從郊區縣到核心區縣、從沒有病例的小區到有病例的小區，逐步調整防控措施。」

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情 。（圖／視覺中國）

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