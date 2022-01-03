Omicron衝擊歐美聖誕「疫情狂飆9成」　陳時中：必須提高警覺

記者楊晏琳／台北報導

Omicron變異株擴散全球，國內近來也增添不少境外移入個案，堪稱大魔王壓境。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，雖然台灣暫無出現社區感染個案，但這類狀況其實在國際間非常嚴重，尤其聖誕節剛過，歐美國家疫情上升8至9成，呼籲國人應提高警覺。

陳時中表示，歐洲、美洲的疫情都是垂直往上升，歐洲這周上升81%、美洲上升94%，都是非常快速傳播的情況。他說明，不只歐美國家，全球也是一樣，「前面三波相對高點就是在下面比較低的地方，最左邊那條線就突然往上升很多。」他指出，國際疫情在Omicron的影響下上升許多，但「紅色死亡」這塊就相對沒有跟著走，雖然這是好的情況，不過還是要繼續觀察，因為這麼多病例對醫療量能也是個考驗。

但陳時中也指出，雖然重症不多，但醫療崩解對人類的傷害更大。他推測，歐美國家這波疫情之所以上升那麼快，應是與前陣子的聖誕節有關。「歐美國家人流大量移動、密集聚集，Omicron病毒在快速傳播情況下病例數驚人，但到現在新增死亡數都沒有等比例增加、甚至還降低，是個好情況，但是這個多的病例數我們必須提高警覺。」

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▲新冠疫情全球趨勢圖。

▲新冠疫情全球趨勢圖。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供，下同）