陸2022春運首日火車票開賣　出京部分長途直達班列車票被秒殺

▲大陸2022鐵路春運車票開賣。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022鐵路春運自1月17日開始至2月25日結束，期間共40天，各地車站及網路售票窗口今（3）日正式開售春運首日車票。截至午間，部分出京（北京）的熱門路線湧進購票人潮，包括長途軟硬臥等列車車票被秒殺。此外，受部分地區疫情影響，按相關部門預估，2022鐵路春運預計發送旅客2.8億人次，同比增長28.5%。

▲大陸春運在疫情發生前，曾被稱為是全球最大的人口流動事件。（圖／記者曾俊豪攝）

《新京報》報導，春運售票剛剛啓動，但一些熱門線路的車次已出現餘票緊張的情況，如北京朝陽站前往瀋陽、哈爾濱方向，北京西站前往鄭州方向，北京站前往重慶方向的不少列車，餘票正在快速減少，一些出京方向Z字頭（直達特快列車）車票和普速（綠皮）列車的硬臥車票已經售罄。

大陸交通運輸部應急辦副主任卓立指出，據初步預測，春運客運量較2021年8.7億人次將會有較大幅度增長，甚至將超過2020年的14.8億人次，「務工流、探親流、學生流仍是春運客流主體。」

▲2022春運期間持續採取人流管制等措施，嚴防疫情透過鐵路運輸擴散。（圖／翻攝中新網）

對於大陸部分地區反覆出現新冠疫情，「就地過年」再度成為一般民眾最關心的熱門話題，即便大陸中央已下發命令，地方不得隨意「一刀切」提倡民眾就地過年，不過，仍有部分地區祭出「獎金」或補貼政策，希望打工族盡量避免返鄉過年，造成疫情風險。

大陸中疾控流行病學首席專家吳尊友便指出，高風險地區、病例數較多、疫情沒有控制的地方，為了防止擴散，可以倡導就地過年，「低風險地區，沒有本地傳播病例，沒有必要倡導就地過年。」