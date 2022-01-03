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南警連續10日酒駕大執法　共取締240件全力防堵酒駕惡習

▲台南市警局為遏止酒後駕車的民眾，連續10日執行同步「取締酒後駕車大執法」專案勤務，計取締240件酒駕，公共危險罪嫌移送185件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局為遏止酒後駕車的民眾，連續10日執行同步「取締酒後駕車大執法」專案勤務，計取締240件酒駕，公共危險罪嫌移送185件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正值尾牙旺季，南警為遏止酒駕，2021年12月24日平安夜起至2022年元旦連續假期，連續10日執行同步「取締酒後駕車大執法」專案勤務，除酒駕路檢外，並針對餐廳、Pub等飲酒場所的停車場外道路，加密機動攔檢取締，從源頭管制酒駕民眾進入道路危害其他用路人，計取締酒駕240件，涉公共危險罪嫌移送185件。

道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人，測值達0.15mg/dL以上，機車駕駛人處新台幣15000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上3000元以下罰鍰。

▲台南市警局為遏止酒後駕車的民眾，連續10日執行同步「取締酒後駕車大執法」專案勤務，計取締240件酒駕，公共危險罪嫌移送185件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警方統計2021年共計取締酒後駕車6479件，其中移送公共危險罪4232件，顯示民眾酒駕情形仍多，警方也提醒不要忽略「不自覺酒駕」，多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭警方攔查仍會被依法送辦。

再來是尾牙及春酒旺季，台南市警方也會配合全國政策，從現在起至農曆過年後，將持續針對酒駕加強執法，呼籲民眾酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，避免酒醉上路，危害其他用路人。

市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。

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