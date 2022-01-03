彰警施鐵腕！元旦3天連假狂抓62件酒駕　執行率6都外第1

▲彰警執行酒駕取締勤務。（資料圖／彰化警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為為遏止酒駕，保護民眾安全，彰化縣警察局元旦連續假期執行酒駕大執法專案，針對轄內餐廳等飲酒場所實施勸導勿酒後開車，並在易發生酒駕肇事路段規劃加強酒測勤務，連續3天，查獲酒後駕車違規共計62件，其中有51件依公共危險罪移送法辦，都將面臨2年以下有期徒刑，併科20萬元以下罰金。

彰化縣警局指出，元旦連假3天執行高強度酒測勤務，針對「酒後上路駕駛人」執法毫不手軟，3天下來溪湖警分局查獲7件違規酒駕，其中1件扣車、6件依公共危險罪移送法辦，彰化縣八大分局區總計開出62件酒駕違規罰單，包含舉發汽車20件、機車29件、慢車13件，移送法辦計有51件，值得注意的是，這62件酒駕違規罰單中，有13件為無車牌的電動自行車，不排除外籍移工占多數，酒測值超標一併比照公共危險罪嫌法辦。

彰化警察局交通隊長林世明表示，酒駕大執法除了選定飲酒場所及易發生酒駕肇事路段同步編排酒測路檢勤務外，也由各警察分局、交通隊等運用各項勤務強化違規攔查，全面性防制酒後駕車，另外對於騎乘電動自行車之「慢車」酒駕，酒測值超過0.25 mg/L，則比照機車以動力交通工具依公共危險罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局局長吳坤旭再次強調，酒後開車上路，已是嚴重危害道路交通安全，並呼籲駕駛人切勿抱持僥倖心態，警方將持續加強取締酒駕執法強度及密度，貫徹「酒駕零容忍」的決心。