兒孫全遭酒駕撞！林阿嬤「想多賺點」苦撐　醫院、理髮店裡兩頭跑

▲遭酒駕男黃子洋撞死，范姓死者靈堂。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒駕撞碎林姓一家四口，導致范姓媽媽死亡，林爸爸及一對女兒傷勢嚴重，至今仍在加護病房。林男妹婿透露，林阿公、阿嬤年紀大了都已經退休，現在面臨到這種情況，林阿嬤就想重操舊業賺點錢，現在只要有客人預約，她都會從加護病房跑回去，做一做又回來顧，腳都站不直，看了真的很難過。

▲▼林姓一家四口被酒駕男黃子洋撞上，林男妹婿受訪透露，林阿公、阿嬤經濟陷入困境。（圖／記者吳世龍攝）

林男妹婿今早在高雄市殯儀館幫忙處理嫂嫂後事，被問及哥哥一家近況，他表示，哥哥跟嫂嫂兩人都有工作，是家裡經濟支柱，林阿公、阿嬤年紀都70多歲已經退休，原本家庭經濟就是穩定而已，現在發生這種事，對一家人生活造成很大影響。

▲酒駕撞一家四口，林家阿嬤被拍到憔悴守加護病房外照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

妹婿透露，林阿嬤過去是做美髮業，在這次事情發生後就有想法想繼續做美髮，但因為只是家庭理髮，收入有限，每天大概賺個幾百元而已。

不過，林阿嬤因為擔心兒子跟孫女們住院情況，每天早上8點多就跑去醫院，一直待在晚上9點多才會回家休息一下，妹婿說，林阿嬤會一直想待在醫院，也是因為她怕醫院那邊如果有需要家屬任何簽名，第一時間就能找到人，雖然有勸她，但阿嬤仍放心不下。

▲網友不捨拍下林家阿嬤身影，代為發聲「未來在哪裡？」（圖／翻攝自爆怨公社）

現在只有遇到客人預約要美髮，林阿嬤才會抽空跑回家做，做一做又回醫院。妹婿說，林阿嬤先前也出過車禍，身體也很不好，現在腳都站不直，讓他們這些做晚輩們的，看了心裡都很難過。

▲林姓一家四口原本高高興興出遊，沒想到卻在過馬路時被酒駕男黃子洋撞毀天倫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

妹婿指出，因為林家人往後的路還很漫長，為了林家阿公、阿嬤後續生活跟經濟著想，希望能藉由募款方式稍微幫助到他們，預計周三會對外召開記者會，屆時會說明林家人現況跟困難，希望能對外爭取大眾捐款幫忙，減輕兩老負擔。

依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制，因此對於林家個案，可聯繫鳳山社福中心07-7427247（林主任或蔡主任），會協助將捐款相關資訊媒合和提供給家屬，目前已有20幾通聯繫電話，想要幫忙林家人。

▼高雄市長陳其邁先前赴高雄長庚探視林姓姊妹。（圖／高雄市政府）