獨／阿嬤苦守加護畫面曝！家當、慢性藥帶身上　啃餐包不敢離半步

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒駕撞碎林姓一家四口，導致范姓媽媽死亡，林爸爸及一對女兒傷勢嚴重，至今仍在加護病房。林男友人黃小姐透露，林阿嬤在事發後一直苦守在醫院，就怕兒子、孫女醒來，或是醫院一時要找家屬，所以把家當、麵包、藥物都帶在身上不敢離開半步，真的很希望外界能幫幫他們。

▲兒媳一家遭酒駕男黃子洋撞，林阿嬤苦守加護病房外，隨身攜帶家當。（圖／黃小姐提供）

▲兒媳一家遭酒駕男黃子洋撞，林阿嬤、阿公隨身攜帶家當、慢性藥，準備在醫院長期抗戰。（圖／黃小姐提供）

黃小姐轉述林家阿嬤近況表示，阿嬤從事發後就一直守在醫院，擔心兒子、孫女醒來或是院方臨時要找家屬，但因為兒孫至今都住在加護病房，阿嬤只能在病房外的椅子上苦等，也因為知道往後要準備長期抗戰，阿公、阿嬤都把家當、慢性藥跟一些在醫院需要用的盥洗用具都帶在身上，持續等待消息。

▲黃小姐轉述林家阿公、阿嬤近況，連日守在加護病房外，讓人相當不捨。（圖／記者吳世龍攝）

黃小姐說，阿嬤自己前幾年也有出過車禍，本來復健都快好了，最近這陣子又讓她舊傷復發，也吃不太下飯，因為要走去地下室買吃的腳也不方便，隨身帶著餐包當三餐啃，「有勸阿嬤吃點正餐，雖然多少會吃幾口，不過還是不聽話、不大吃。」

因為兒媳一家人全被車撞，林阿嬤雖然已經70多歲，但仍想要多賺點錢幫忙負擔往後漫長的日子，因此考慮重操家庭理髮舊業。黃小姐表示，最近有些老客人會打電話跟阿嬤預約洗頭，阿嬤知道自己必須要負擔起往後照護的責任，就這樣醫院、店裡兩邊跑，很早來很晚離開，阿嬤不在的時候就換阿公來守，兩老日子相當辛苦、真的很心疼。

▲遭酒駕男黃子洋撞死，范姓死者靈堂。（圖／記者吳世龍攝）

最讓人不捨的是，黃小姐說，林阿嬤從兒子出車禍後就都沒空好好洗頭，昨天阿嬤說，「好險她這陣子幫人洗頭賺了一千元，還可以付這個錢」，聽了相當難過。

黃小姐說，這次的傷害對林家人造成的傷害很大，她昨天真的忍不下去，才在網路PO出阿嬤的近況，看了大家的留言很多人想要捐錢幫忙，她也請求大家可以的話能幫幫他們，他們真的很需要幫忙。

林男妹婿今早在高雄市殯儀館幫忙處理嫂嫂後事，被問及哥哥一家近況，他表示，哥哥跟嫂嫂兩人都有工作，是家裡經濟支柱，林阿公、阿嬤年紀都70多歲已經退休，原本家庭經濟就是穩定而已，現在發生這種事，對一家人生活造成很大影響。

▲酒駕撞一家四口，林家阿嬤被拍到憔悴守加護病房外照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

妹婿透露，林阿嬤過去是做美髮業，在這次事情發生後就有想法想繼續做美髮，但因為只是家庭理髮，收入有限，每天大概賺個幾百元而已。

不過，林阿嬤因為擔心兒子跟孫女們住院情況，每天早上8點多就跑去醫院，一直待在晚上9點多才會回家休息一下，妹婿說，林阿嬤會一直想待在醫院，也是因為她怕醫院那邊如果有需要家屬任何簽名，第一時間就能找到人，雖然有勸她，但阿嬤仍放心不下。

▲網友不捨拍下林家阿嬤身影，代為發聲「未來在哪裡？」（圖／翻攝自爆怨公社）

現在只有遇到客人預約要美髮，林阿嬤才會抽空跑回家做，做一做又回醫院。妹婿說，林阿嬤先前也出過車禍，身體也很不好，現在腳都站不直，讓他們這些做晚輩們的，看了心裡都很難過。

▲林姓一家四口原本高高興興出遊，沒想到卻在過馬路時被酒駕男黃子洋撞毀天倫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

妹婿指出，因為林家人往後的路還很漫長，為了林家阿公、阿嬤後續生活跟經濟著想，希望能藉由募款方式稍微幫助到他們，預計周三會對外召開記者會，屆時會說明林家人現況跟困難，希望能對外爭取大眾捐款幫忙，減輕兩老負擔。

依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制，因此對於林家個案，可聯繫鳳山社福中心07-7427247（林主任或蔡主任），會協助將捐款相關資訊媒合和提供給家屬，目前已有20幾通聯繫電話，想要幫忙林家人。

▼高雄市長陳其邁先前赴高雄長庚探視林姓姊妹。（圖／高雄市政府）