好消息！一家4口遭酒駕撞　姊「牙齒全斷」重建費有醫師捐助了

▲高雄市長陳其邁先前赴高雄長庚探視遭酒駕男黃子洋撞傷的姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄BMW男黃子洋上月26日酒後開車撞上林姓一家四口，導致37歲的媽媽范女送醫不治，爸爸跟2姊妹也受到重傷，仍住在加護病房。高雄市長陳其邁今天透露好消息表示，傷者姊姊牙齒有需要重建的部分，醫療費用有一位王典融醫師來捐贈，後續將協調家屬提供帳戶。

45歲的爸爸林男受到外傷性多處骨折併肺損傷，而林姓2姊妹在車禍後被送往高雄長庚醫院進行治療，16歲的姊姊有顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折；14歲妹妹頭部受有外傷、顱內出血。3人目前都仍住在加護病房由醫護人員照護。

▲高雄市長陳其邁先前赴高雄長庚探視遭酒駕男黃子洋撞傷的姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

由於林姓一家四口頓失經濟支柱，這也讓林阿公、阿嬤擔憂往後照護的費用，讓人相當憂心。對此，陳其邁今天接受聯訪時表示，社會局都有專人來陪伴，在民眾捐款部分，假如有民眾要捐款，會轉到相關受害者家屬來協助他們。

陳其邁表示，在健保以外的醫療費用，也會由長庚和大同醫院負責處理，他也透露好消息，其中有一位傷者姊姊牙齒有需要做重建，醫療費用已有一位王典融醫師會來捐贈。後續將協調家屬提供帳戶，社會局會來協助，請大家放心。

依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制，針對林家人狀況，高雄市社會局表示，可聯繫鳳山社福中心（07-7427247），會協助將捐款相關資訊媒合和提供給家屬。

另外，由於林家人往後的路還很漫長，為了林家阿公、阿嬤後續生活跟經濟著想，林家人也預計周三對外召開記者會，說明林家人現況跟困難，希望能對外爭取大眾捐款幫忙，減輕兩老負擔。