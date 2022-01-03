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民進黨團提案5日起召開臨時會　2大預算、地制法、修憲納議程

▲▼民進黨團召開「2022新挑戰 1修憲2預算10法案」 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「2022新挑戰：1修憲2預算10法案」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘等人3日提案，提請立法院在1月5日至1月28日召開臨時會，處理修憲議題及2大預算案，並且將攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案等10項法律案，全部納入臨時會的討論議案當中。

民進黨立法院黨團3日上午召開「2022新挑戰：一修憲、二預算、十法案」記者會，與會者包括柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨團副書記長洪申翰、民進黨立委鄭運鵬等人。

柯建銘說明，民進黨團在今天送案之後，期待立法院長游錫堃4日能召開朝野協商，並且在5日舉行談話會，「各黨要提什麼法案再來處理」，這次召開臨時會有其必要性與急迫性，希望朝野各黨面對國家新挑戰能一起合作，在臨時會中依序處理完畢。

柯建銘指出，修憲現在已經到了不處理不行的階段，其中最有共識的18歲公民權，最晚在2月底前要送出委員會，另外包括111年度中央政府總預算案、新台幣2373億元的海空戰力提升計畫採購特別預算案等，也必須要在臨時會處理。

▲▼民進黨團召開「2022新挑戰 1修憲2預算10法案」 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘表示，民進黨團將《地方制度法》第4條條文修正草案，也放入這次臨時會的討論議案中，「這是沒有林智堅的地制法」，請大家理性面對，況且國民黨主席朱立倫也贊成竹竹併，「相信朝野如果能攜手合作，地制法是能修得過的」。

柯建銘強調，新竹市長林智堅不可能參選合併升格後的大新竹市長，請國民黨不要有「恐林症」，《地方制度法》是可以好好討論的問題，各也都可以提出修正版本，希望大家不要拿任何理由來搪塞，請好好面對、攜手合作。

根據民進黨團的提案內容，臨時會議程還包括《私立高級中等以上學校退場條例》草案、《產業創新條例》、《性別平等教育法》、《刑法》、《刑事訴訟法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》等部分條文修正草案。

民進黨團提案指出，1月5日至28日召開第4會期第一次臨時會，5日中午舉行程序委員會，5日下午舉行第一次會議，並與10日及11日為一次會；24日至28日為第二次會議。

此外，6日、7日、12日、13日、14日及17日至22日，召開委員會會議；6日舉行第10屆修憲委員會第2次全體委員會議。

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