蔡壁如痛批柯建銘「綁架立法院」　要游錫堃主持公道

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院將舉行臨時會處理重要預算案及法案，不過，面對在野黨團反對將《地方制度法》修法排入議案，民進黨立院黨團總召柯建銘昨（4日）在黨團協商時舌戰在野立委，一連講了超過20分鐘，引發在野黨團不滿。台灣民眾黨立委蔡壁如今（5日）受訪時砲轟，柯建銘「雙標到不行」，綁架民進黨之後又綁架立法院，臨時會不該成為「柯建銘希望趕快通過法案」的臨時會，並向立法院長游錫堃隔空喊話，要他主持公道。

立法院長游錫堃昨天下午召開黨團協商臨時會相關事宜，朝野為了大新竹合併升格的《地制法》修法交鋒，柯建銘誇誇其談超過20分鐘、舌戰在野3黨團，國民黨團總召費鴻泰批柯一人講廢話，一人綁架民進黨不夠還綁架立法院，柯當場反唇相譏：「你不想聽可以離開，這樣立法院就被我綁架你們也太遜了吧」。

對此，蔡壁如今天上午受訪時痛批，柯建銘在協商時講話落落長，叫他長話短說也不聽，可能是這段時間他一直被在野黨罵才需要舒壓，民眾黨團支持臨時會要處理兩預算案、修憲，而民進黨團硬生生塞了10個法案，也應該讓其他在野黨表達想法，例如關於囤房稅、氣候變遷，以及攸關火災消防的《公寓大廈管理條例》修法。

蔡壁如批評，昨天柯建銘在協商時說囤房稅修法、「氣候變遷因應法」草案都還沒有行政院版，但明明《地制法》也沒有院版，「雙標到不行」，批評柯建銘「綁架民進黨、綁架立法院」，只有柯覺得重大緊迫才是重大緊迫，還不聽在野黨團的聲音，因此，民眾黨團將在今天院會與時代力量黨團一起，爭取朝野立委連署其所提議事日程草案。

蔡壁如也透過臉書重砲批評說，民進黨口中的世代正義、經濟發展，都只是為了騙選票，都是假的，「綠、藍兩黨，該審預算、該審法案的時候，寧願惡鬥佔領、打架，卻不願意做好立法委員依法審議的基本職責，休會期才卯起來猛塞案子，把臨時會常態化，讓人傻眼、無言。」

蔡璧如直指，柯建銘為了《地制法》寧願雙標硬幹，不但把民進黨拖下來陪葬，更是一個人綁架整個立法院；呼籲臨時會不應該成為「綁架大會」，更不應該淪落為只是修「柯建銘希望趕快通過法案」的臨時會，「一旦如此，立法院將不再被人民寄予厚望，愧對每一張選票、更愧對每一個人民每一分辛苦的納稅錢！我要呼籲游錫堃院長，拿出立法院院長的肩膀，出面制止柯建銘總召為一己之私的蠻橫，讓國會正常化！」