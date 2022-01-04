時力促臨時會排審酒駕防制法案　「比竹竹併的地制法急！」

▲時力黨團促臨時會排審酒駕防制法。（圖／翻攝時代力量臉書）



記者杜冠霖／台北報導

今（4）日下午2點立法院將進行臨時會協商，不過，民進黨以處理迫切緊急的議案為由排審《地方制度法》，對此，時代力量立院黨團呼籲，朝野各黨將對影響社會重大的酒駕防制法案排入臨時會審議，「民進黨團勿將欠缺急迫性的地方制度法納入議程，應以人民的需要為優先，不要為了一黨一己之私，讓人民對立法院失望。」

近期，酒駕事件頻上新聞版面，時代力量黨團提出《刑法》第185條之3修正草案，將汽車酒駕者的刑罰由現行法「2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金」改為「5年以下，得併科40萬元以下罰金」，另增訂第二項區分酒駕「汽車駕駛人」外的「機車或微型電動二輪車駕駛者」法定刑修正為「2年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金」，藉此規範不同程度及造成損害的酒駕惡害行為。

時力黨團指出，雖然台灣已有禁戒處分、緩起訴或緩刑附命戒癮治療的制度，讓檢察官及法院可以適時給予行為人醫療照護並避免再犯。但是，根據司法院2020年的統計，地方法院在酒駕案件中裁處禁戒處分的件數只有10件，針對戒癮治療執行率極低，時代力量主張行政院應協調法務部、司法院及衛福部進行檢討，並儘快改善，讓相關資源得以有效發揮。

時力黨團表示，面對民間對於酒駕防制的迫切需求，認為應該予以優先處理，然而，民進黨柯建銘總召執意將引發高度爭議的《地方制度法》修法納入臨時會議程，絕非民眾期待的立法院該做的事。時代力量再度呼籲朝野各黨，「臨時會應該以人民的需要為優先，不要為了一黨一己之私，讓人民對立法院失望。」