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立法院臨時會排審《地制法》朝野舌戰2小時喬不攏　明開談話會

▲▼立法院黨團協商。（圖／翻攝自國會頻道）

▲立法院黨團協商。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

針對臨時會議程，立法院長游錫堃今（4日）召集朝野協商，民進黨團主張納入2大預算案、修憲和攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案等10項修法，但在野黨團對《地制法》倉促立法均持反對意見，朝野黨團爭執近2小時仍無法達成共識，游後裁示，明（5日）上午11點舉行談話會，本次臨時會提案，循例舉行談話會進行處理。

民進黨團昨提案，提請立法院於本月5日至28日召開臨時會，處理修憲議題，以及明年度總預算案、海空戰力提升計畫採購特別預算案等2大預算案，並將攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案、「私立高級中等以上學校退場條例」草案，《產業創新條例》、《性別平等教育法》部分條文修正草案，還有攸關精障犯罪暫行安置的《刑法》、《刑事訴訟法》等10項配套修法，納入臨時會討論議案中。

游錫堃今天下午召集黨團協商，討論本會期臨時會相關事宜，不過，各黨團對於臨時會議程看法歧異，時代力量黨團總召邱顯智會前舉行記者會呼籲，應排審酒駕防制法案，重新檢視《刑法》及《道路交通管理處罰條例》，並反對強推《地制法》修法，「過去從來沒提過，有這麼急迫？」；台灣民眾黨團總召邱臣遠會前也齊聲反對在臨時會修《地制法》，應該先由總統蔡英文召開國是會議，針對國土規劃做更嚴謹的討論，民眾黨團主張「民生第一、預算優先」，也應該討論居住正義、囤房稅、《公寓大廈管理條例》修法等。

國民黨團總召費鴻泰強調，臨時會應以處理2預算案為主，另應處理攸關酒駕的《刑法》、《道交條例》修法，攸關淨零碳排的「溫室氣體減量及管理法」草案，以及杜絕新興菸品的《學校衛生法》修法；至於縣市合併升格應該由下而上，不該不聽地方聲音、為一兩人之私倉促修法，奉勸民進黨應該多聽少數聲音，民主政治不是愛怎麼做就怎麼做。國民黨立委曾銘宗補充，修憲不是辦家家酒，「有那麼急嗎？」

對於在野質疑《地制法》倉促修法，民進黨團幹事長劉世芳說，這次修法草案只有改1個字，不管是「由上而下」或「由下而上」都是原本法規內規定的，現在新竹市長林智堅已經表態不選，顯示這不是單為1、2人修法，而是為了整體需要，「既然要鬆綁，就表示未來希望建立的政府是二級政府制」，而二級政府治理將變得比較有效率，如果都採取正面積極態度看待，就不會說因誰設事。

不過，國民黨立委李德維當場反酸說，要改成二級政府制度是茲事體大，究竟有沒有必要在臨時會舉行？如果現在倉促修法，而不重新規劃行政區劃，將會非常危險，因此，應該真正了解台灣的需要後，再來推動修法。

由於朝野立委各抒己見、爭執近兩小時仍無法達成共識，游錫堃後裁示，本次協商各黨團無法達成共識，本次臨時會提案，循例舉行談話會進行處理，談話會定於明天上午11點舉行；至於兩大預算案，海空特別預算案部分，請各黨團於1月6日將各項提案送至財政委員會彙整，並將在1月10日進行協商，明年度總預算案則將在1月17日密集協商。

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