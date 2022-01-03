「神秘腦疾」照護者也遭殃！驚現幻覺、肌肉萎縮　這毒素恐是禍首

▲加拿大驚傳神秘腦疾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／編譯

加拿大去年驚傳神秘腦疾，官方累計48例、8人死亡，但實際病例恐達150例。知情人士2日爆料，數名患者的主要照護者也出現幻覺、肌肉萎縮、認知能力下降等類似症狀，顯示此疾病可能與環境因素有關；此外，疾病禍首疑似是神經毒素「β-甲氨基-L-丙氨酸」（BMAA）。

新不倫瑞克省（New Brunswick）公衛官員、醫院「活力健康網絡」（Vitalité Health Network）員工向《衛報》表達嚴重擔憂，因為越來越多疑似個案非常年輕，這在神經系統疾病中，實屬罕見；此外，患者病情惡化速度也很迅速，包括失眠、幻覺、思考困難、行動不便、體重迅速減輕、認知能力迅速下降等等。

一名男性出現癡呆、運動能力失調的症狀，他的妻子擔任主要照顧者，之後竟也突然失眠、痴呆、肌肉萎縮，甚至出現幻覺，病情惡化得比丈夫更嚴重。一名30多歲女子口齒不清、靠鼻胃管進食且不斷流口水，她的主要照護者、一名20多歲護理系學生最近也出現神經功能衰退症狀。一位年輕媽媽迅速減輕27公斤後，開始失眠並出現幻覺，掃描成像發現腦部萎縮的晚期跡象。

儘管如此，新省持續努力消除群眾恐慌。官員去年10月表示，沒有證據指出，這些病例之間存在任何食物、行為或環境因素的關聯性，8起死亡病例也是誤診結果。外界預期，新省政府監督委員會將於1月宣布，去年披露的48起個案各自罹患不相關的疾病，卻被錯誤地連結在一起。

▲一些專家認為，神經毒素「β-甲氨基-L-丙氨酸」（BMAA）可能是此腦疾的成因。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



《衛報》取得文件指出，一項研究在龍蝦體內發現高濃度的BMAA，而龍蝦產業是新省沿海居民的重要經濟命脈；儘管政府公衛部門科學家也開始懷疑，BMAA恐怕就是腦疾成因，但需要省政府下令，才能進行相關檢測及調查。但是，新省似乎拒絕檢測環境因素，也讓外界開始臆測，官員試圖排除腦疾個案的相關性，是否出於政治動機。

病逝患者家屬提姆（Tim Beatty）表示，他得知誤診消息後，請求政府對父親遺骸進行神經毒素檢測，卻沒有下文，「我不知道為何省政府不願進行科學調查，他們有我父親的遺骸，我們也完全同意進行毒理學研究，以及任何必須做的事情。但是，目前還沒有任何研究。」

一名政府科學家透露，團隊已準備好投入研究，不過「新省政府已經明確告訴我們，不要繼續這項工作。」但他也警告，環境檢測比想像中困難，「大家談論的是一項全面研究調查，唯有如此，我們才知道真正要尋找的是什麼。我們檢測某人腦部組織是否含有特定毒素後，可能獲得簡單數據，但目前沒有方法能夠解釋。比方說，與一般人相比，神經毒素含量提高多少，才值得擔憂？」

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