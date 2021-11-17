「神祕腦疾」奪8命！加拿大傳破百人發病　他暴瘦24kg現恐怖幻覺

▲ 專家至今無法找出這種疾病的病因。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大爆發一種神秘的腦部疾病，導致患者遭受不明原因疼痛、痙攣，甚至出現幻覺、肌肉萎縮及認知能力下降，已知個案至少48起，其中8人死亡。但官員警告，實際上病例已經破百。科學家至今未能找出病因，引發衛生官員及專家間的激烈爭論。

64歲退休工業機械師埃利斯（Roger Ellis）住在加國東部新布藍茲維省（簡稱新省）巴瑟斯特市，2年前有天身體不適，家人擔心他心臟病發作，趕緊將他送醫。醫生很快就排除心臟病的可能性，他卻在幾天後突然癲癇發作，此後變得越來越焦慮、迷茫，經常重複自己說過的話。

埃利斯的病情急速惡化，住院治療的最初3個月暴瘦24公斤，只能透過鼻胃管灌食，必須靠輪椅行動。兒子史帝夫（Steve）說道，「我們有好幾次差點失去他。」醫師卻被難倒了，因為他們排除癲癇、中風、庫賈氏病、自體免疫性腦炎及癌症，仍找不到確切病因。

▲ 埃利斯至今仍住在療養院。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

埃利斯住院一年後轉移至療養院，而他的家人現在確信，他患上的就是這種神祕的進行性神經疾病（progressive neurological illness），「我們接受了直到他去世才會知道他得了什麼病的事實。」

《衛報》指出，病例主要集中在新省人口稀少的地區，令專家感到困惑，也引發官員及科學家之間的激烈爭辯。官員認為，這些個案之間並無關聯。但科學家主張，這種疾病可能是環境因素或污染物所引發。

神經學家馬雷羅（Alier Marrero）說明，患者會經歷不明原因的疼痛、痙攣和行為改變，許多人接著出現認知能力下降、肌肉萎縮、流口水、牙齒打顫和可怕的幻覺。經證實的個案截至目前有48起，但熟知相關研究的官員向《衛報》透露，受影響的人數已超過100人。公衛官員追蹤這些病例將近一年，卻沒有任何找到解決方法的跡象。

▲ 這種疾病累計已造成8人死亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

新省衛生部長謝波德（Dorothy Shephard）10月底宣布，根據一份流行病學報告，沒有證據表明有任何已知的食物、行為或環境因素是可能的病因。這份備受爭議的論文已提交加拿大神經病理學協會，認為相關個案中有8起死亡病例被誤診為罹患已知疾病，例如阿茲海默症或癌症。

新省官員則開始主張，這些病例之間可能毫無關聯，引起病患家屬懷疑當局想草草結案。史帝夫便指出，這展現出新省當局有多麼無能，其他許多病患家屬也對官員的態度感到震驚。

另一方面，這起事件暴露新省與聯邦政府關係惡劣，因為聯邦衛生當局被下令禁止協助調查，也無法檢測死亡病例的組織樣本。加國公衛機構人員坦言，謝波德的記者會和這份爭議性論文令人措手不及，也對新省官員稱病例之間沒有關聯的說法持疑。一名科學家向《衛報》指出，「就連外行人都知道，光看現象本身是永遠找不出什麼的，必須要有一組對照組。」

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