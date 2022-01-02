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2022法鼓山首場祈福皈依大典　3月相約花蓮精舍

▲2022法鼓山首場皈依大典 3月相約花蓮精舍。（圖／法鼓山提供）

▲2022法鼓山首場祈福皈依大典，3月相約花蓮精舍。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山花蓮精舍即將在3月20日落成啟用，於啟用當日下午2點舉行「祈福皈依大典」，禮請方丈和尚果暉法師為民眾正授三皈五戒，這也是法鼓山2022年的首場皈依大典；元旦上午9點起，開放民眾線上預約。

用法喜作為迎新賀禮，自1月份起，法鼓山護法總會、僧伽大學與禪修中心、普化中心、文化中心等僧團代表，將同在花蓮精舍成就難得一見的「智慧與經典講座」，依序弘講《六祖壇經》1月23日、《楞嚴經》2月19日、《阿含經》3月5日、4月9日、《阿彌陀經》4月23日以及《華嚴經》5月14日，為大眾開啟心中的寶山。

法鼓山表示，花蓮精舍硬體建築完工後，目前已有法師進駐，除了帶領義工完備軟硬體設施，也陸續開展禪坐共修、念佛共修等弘化活動及課程，歡迎在地鄉親前往參訪，在山環海抱的優美環境中共學共修、淨化心靈；同時鼓勵民眾把握因緣參與講座、皈依三寶，同霑法喜。皈依資訊請詳見「2022法鼓山皈依大典」專區

法鼓山花蓮精舍地址：花蓮市中央路四段272號，電話：03-834-2758。講座報名及最新弘化訊息，請詳見精舍官網：https://hl.ddm.org.tw/

▲2022法鼓山首場皈依大典 3月相約花蓮精舍。（圖／法鼓山提供）

▲2022法鼓山首場皈依大典 3月相約花蓮精舍。（圖／法鼓山提供）

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