台南星星幫元旦升旗健走祈福　許願共同防疫節能減碳台灣平安！

▲台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年參加升旗、健走及鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022新年快樂，台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年祈福許願課，在運動和文化體驗玩出觀察力，大家新年揪感心！

台南市永福國小自行組成的星星兒家族團隊，數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願，健行路線如同十幾年前的路線一樣，今年有10多人主動參與！

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值得一提的是，在2021年歷經全球疫情的大變動，所有人都悶壞了，也非常期待年度的祈福許願課，一方面展望未來，二方面在疫情趨緩之時，和老朋友老同學們見面，如同以前一樣！大家一見如故，如同回到多年前的光景，只是家族成員都長高長壯了，還有同學已經大學畢業在社會上工作了！

永福老師們表示，前幾年因為空污嚴重，早在在2018年元旦時，星星兒家族向媽祖許願「空污散去」，星星兒家族親師生也身體力行節能減碳；果然，近年空污情形有所改善，好幾個在冬季因空污好發過敏症狀的星星兒也減緩症狀。「空污雖有減緩，但還是不夠！！而且疫情又接著來！」一位已在工作的肯納青年說。也有星星兒直呼「媽姐娘娘好靈驗，都有聽到星星兒家族的祈福！」而且大家都要集氣寫許願牌，「向媽祖拜託，一定要賜福給努力防疫的英雄和每一個受難的人們！」。

為了讓課程能夠永續進行，今年孩子們還是許願大家一起節能減碳，一起做好防疫國家隊的工作，讓每年的第一天都能起個大早一起運動，一起許願！！還有星星兒家庭相約，農曆新年也要回到「台灣之門─鹿耳門天后宮」一起過「台灣年」，也順便互相檢驗一下各自在「多運動，共同防疫，一起節能減碳降空污」的功課是否有達成，讓師長們為此自發與互動的共好具體行動大感辛慰！

永福國小特教老師表示，最近幾年所有新年活動，皆由畢業的肯納青年學生和家長們自主發起聯絡，已形成特教界少見的互助學習型組織，還好今年的元旦升旗健行及祈福活動沒有因為疫情而有改變，讓肯納青年們直呼「還好媽姐和眾神明保祐！」。還有星星兒在鹿耳門天后宮的參訪中，也不再拿線香拜神，改以雙手合十祈福。

今年星星兒們還特別觀察了傳統廟宇木結構和剪黏的力學原理，並了解鄭成功登陸台灣與天干地支及安太歲的歷史原由及進香團神明間的科儀等等，還有星星兒主動帶隊前往鄰近的鎮門宮看看「赤腳門神」的特色油畫， 永福星星幫的親師生在新年元旦一樣精神奕奕，在運動健身中也玩出觀察力！！也期望年年都能有好天氣好空氣和健康的身心靈可以在每年的第一天就相聚一起健行運動祈福許願！！