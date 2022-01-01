　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南星星幫元旦升旗健走祈福　許願共同防疫節能減碳台灣平安！

▲台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年參加升旗、健走及鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年參加升旗、健走及鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022新年快樂，台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年祈福許願課，在運動和文化體驗玩出觀察力，大家新年揪感心！

台南市永福國小自行組成的星星兒家族團隊，數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願，健行路線如同十幾年前的路線一樣，今年有10多人主動參與！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年參加升旗、健走及鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，在2021年歷經全球疫情的大變動，所有人都悶壞了，也非常期待年度的祈福許願課，一方面展望未來，二方面在疫情趨緩之時，和老朋友老同學們見面，如同以前一樣！大家一見如故，如同回到多年前的光景，只是家族成員都長高長壯了，還有同學已經大學畢業在社會上工作了！

▲台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年參加升旗、健走及鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福老師們表示，前幾年因為空污嚴重，早在在2018年元旦時，星星兒家族向媽祖許願「空污散去」，星星兒家族親師生也身體力行節能減碳；果然，近年空污情形有所改善，好幾個在冬季因空污好發過敏症狀的星星兒也減緩症狀。「空污雖有減緩，但還是不夠！！而且疫情又接著來！」一位已在工作的肯納青年說。也有星星兒直呼「媽姐娘娘好靈驗，都有聽到星星兒家族的祈福！」而且大家都要集氣寫許願牌，「向媽祖拜託，一定要賜福給努力防疫的英雄和每一個受難的人們！」。

▲台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年參加升旗、健走及鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓課程能夠永續進行，今年孩子們還是許願大家一起節能減碳，一起做好防疫國家隊的工作，讓每年的第一天都能起個大早一起運動，一起許願！！還有星星兒家庭相約，農曆新年也要回到「台灣之門─鹿耳門天后宮」一起過「台灣年」，也順便互相檢驗一下各自在「多運動，共同防疫，一起節能減碳降空污」的功課是否有達成，讓師長們為此自發與互動的共好具體行動大感辛慰！

▲台南市永福國小星星兒家族，2022元旦新年參加升旗、健走及鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福國小特教老師表示，最近幾年所有新年活動，皆由畢業的肯納青年學生和家長們自主發起聯絡，已形成特教界少見的互助學習型組織，還好今年的元旦升旗健行及祈福活動沒有因為疫情而有改變，讓肯納青年們直呼「還好媽姐和眾神明保祐！」。還有星星兒在鹿耳門天后宮的參訪中，也不再拿線香拜神，改以雙手合十祈福。

今年星星兒們還特別觀察了傳統廟宇木結構和剪黏的力學原理，並了解鄭成功登陸台灣與天干地支及安太歲的歷史原由及進香團神明間的科儀等等，還有星星兒主動帶隊前往鄰近的鎮門宮看看「赤腳門神」的特色油畫， 永福星星幫的親師生在新年元旦一樣精神奕奕，在運動健身中也玩出觀察力！！也期望年年都能有好天氣好空氣和健康的身心靈可以在每年的第一天就相聚一起健行運動祈福許願！！

ET快訊
柯文哲獨站40分鐘遭譏「總統閱兵」　他開炮總統府：非常失禮
元旦紅包來了！「這族群」能領3萬元
遭工作人員爆「腳本早就給了」　邰智源揪出他發聲
「露鳥俠」出沒板橋街頭！看到女子就脫褲
大哥爽拿1800萬透天　她公審「住破房生2孫」被砲翻
快訊／《木曜4》台北跨年被狠批0分！Lulu說話了
周揚青性別反轉「秒變羅志祥」　10秒特效結果嚇歪網

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

台南星星幫元旦升旗健走祈福　許願共同防疫節能減碳台灣平安！

台南鹿耳門天后宮壬寅虎年「迎喜神」　杯選少年禮官、仙女

元旦夜又轉冷「雨彈襲北北基」　專家示警：1月冷空氣將頻繁南下

國5「塞滿北返車潮」紫爆車速20km↓　估要塞到凌晨才能緩解

羅志祥跨年直播「瞬湧12萬人」　鄉民女神9字勸：別忘誰給你機會

高雄燈會暖身開紅盤　雙舞台跨年晚會「今年最狂收看人數」曝光　

高清畫面瘋傳！柯文哲「元旦一人閱兵」　鄉民炸鍋：提早完成夢想

稀有「小天鵝」現蹤金山　珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光

北市3人染Omicron「基因位點有差異」　不排除群聚感染有原因

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

林心如一口氣追完《華燈2》直喊好空虛　 小禎看到最後大傻眼！他「爆雷兇手」網罵爆　

看撈麵不斷逼近...萌妹露疑惑表情　秒拿空水杯「假喝2口」掩飾尷尬！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

五月天跨年「愛河上開唱」　絢爛煙火照亮高雄

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

台南星星幫元旦升旗健走祈福　許願共同防疫節能減碳台灣平安！

台南鹿耳門天后宮壬寅虎年「迎喜神」　杯選少年禮官、仙女

元旦夜又轉冷「雨彈襲北北基」　專家示警：1月冷空氣將頻繁南下

國5「塞滿北返車潮」紫爆車速20km↓　估要塞到凌晨才能緩解

羅志祥跨年直播「瞬湧12萬人」　鄉民女神9字勸：別忘誰給你機會

高雄燈會暖身開紅盤　雙舞台跨年晚會「今年最狂收看人數」曝光　

高清畫面瘋傳！柯文哲「元旦一人閱兵」　鄉民炸鍋：提早完成夢想

稀有「小天鵝」現蹤金山　珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光

北市3人染Omicron「基因位點有差異」　不排除群聚感染有原因

神煩女主角「背叛閨蜜又劈腿」　《艾蜜莉》第二季被酸綠茶婊養成記

配合藍色公路北南連結轉運　新園鹽埔漁港客貨運專區動土

法國今接「歐盟輪值主席國」　歐中關係前景受矚

桃園「廚餘全回收」2022元旦起上路　不再區分生、熟廚餘

柯文哲獨站40分鐘還遭譏「總統閱兵」　藍中常委批總統府非常失禮

2022新浪潮　桃園市立圖書館「玩具」列入重要館藏推廣

部東醫年終中大獎！神秘人贈福址車超低調　感謝贈車儀式全免

台中跨年夜10人當街亂鬥　開山刀VS國旗杆再逮2人主嫌聲押

遭工作人員爆「腳本早給了」還被0分　邰智源揪出他發聲了！

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

2022年3星座桃花運最旺

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

跨年倒數「前方手機噴1畫面」尬爆了！萬人狂盯

長榮航勤年終1萬氣炸！公司這樣說

屏東「3000萬新門牌」被網酸…抓設計師：又是她

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

2021渣王「不是王力宏」　她曝：褲襠尺寸，完勝

羅志祥2022第一白　美女律師凌晨讚嘆：真的厲害

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

兒子在校性騷同學　父認遭集體霸凌反告10人

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉

更多熱門

相關新聞

蔡英文新年談話　首度未提中華民國

蔡英文新年談話　首度未提中華民國

總統蔡英文今（1日）早上在總統府大禮堂發表「2022新年談話」，內容分為4大主軸，涉及經貿布局、能源轉型、社會安全網及兩岸關係等，且部分初稿由她親自草擬。但國民黨文傳會副主委王鴻薇則指文稿中未提中華民國，酸蔡英文，「反正快要卸任了，也不想再演下去了吧！」

百貨搶攻元旦商機　統一時代福袋、新光三越獨家伴手禮吸客

百貨搶攻元旦商機　統一時代福袋、新光三越獨家伴手禮吸客

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

鹿耳門天后宮迎喜神杯選少年禮官、仙女

鹿耳門天后宮迎喜神杯選少年禮官、仙女

動員百警確保台南廟會優質

動員百警確保台南廟會優質

關鍵字：

台南星星幫元旦升旗健走祈福

讀者迴響

熱門新聞

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

D社突發詭異影片「整排偶像」：世上沒有完美秘密！

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

2022年3星座桃花運最旺

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

金剛認了交往1年多「常和小嫻大吵」！

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面