　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三百年來頭一遭！大甲鎮瀾宮媽祖東巡花蓮　雙媽合體遶境祈福

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮與花蓮與港天宮媽祖合體「雙媽會」遶境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮與花蓮與港天宮媽祖合體「雙媽會」遶境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港天宮舉辦「110年媽祖守護洄瀾 風華再現」遶境活動，繼去年北港朝天宮媽祖之後，今年邀請大甲鎮瀾宮媽祖與港天宮媽祖「雙媽會」合體，自12月25日到26日盛大遶境祈福，這也是大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮與花蓮與港天宮媽祖合體「雙媽會」遶境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚25日率各局處首長於花蓮縣政府接駕，祈求天上聖母庇佑花蓮縣運昌隆、闔境平安，風調雨順、物阜民豐、百業興旺、五穀豐登。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮與花蓮與港天宮媽祖合體「雙媽會」遶境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

媽祖鑾轎繞境抵達縣府時，徐榛蔚率縣府同仁與各宮廟代表列隊接駕。

徐榛蔚並擔任主祭官帶領縣府各局處首長行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮虔誠敬拜，祈求媽祖庇祐花蓮鄉親、地方鄉土，人民安居樂業、闔家康泰，現場許多信眾鑽轎底祈求平安，並將身上的護身符過火，祈求媽祖庇祐，場面莊嚴隆重。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮與花蓮與港天宮媽祖合體「雙媽會」遶境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚擔任主祭官帶領各局處首長行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮虔誠敬拜，祈求媽祖庇祐，場面莊嚴隆重。

徐榛蔚表示，大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮，與花蓮港天宮媽祖共同遶境，今天遶境駕臨縣府，為花蓮縣政府七千名員工賜福，祝福全體同仁身體健康、家庭幸福美滿，安心為花蓮全縣鄉親服務，推動各項縣政及建設，打造幸福宜居城市。徐縣長勉勵全體縣府員工全心為國家來服務，戮力從公，為國家社稷造福。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮與花蓮與港天宮媽祖合體「雙媽會」遶境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

25日當天大甲鎮瀾宮及港天宮「雙媽會」車隊遶境由花蓮市東旭觀海酒店前整隊出發，從美崙地區一路步行至港天宮駐駕，沿途將經過沿中美路、中興路、民權路、化道路、忠義三街、中興路、忠義一街、吉林路、中美路、化道路、球崙二路、華廈街、華興街、球崙街、府前路、中興路、順興路、中美七街、永興街、港天宮。

26日清晨6時起從港天宮出發到吉安，沿途停駕慶天宮、稻香國小等處，下午2時轉回花蓮，由中華路進入花蓮市區，再沿和平路、中正路、中原路、福建街、和平路、中正路、中山路、明智街、進豐街（聖天宮停駕）、國聯五路、國聯四路、國聯二路、中山路返回港天宮，吸引全國各地媽祖信徒前來，在花蓮掀起一股「瘋媽祖」的熱潮。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
半夜收到一封郵件！台大仁醫驚嚇　寄件人曝光
伴娘禮服穿太辣！　新娘怒絕交：妳不用來了
小嫻、金剛聖誕節擺攤　演藝圈大咖夫妻「驚喜現身墾丁」探班
4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

穿越時空到侏羅紀！富里鄉稻草藝術季開幕　自拍打卡難得畫面

三百年來頭一遭！大甲鎮瀾宮媽祖東巡花蓮　雙媽合體遶境祈福

連4天低温！合歡山區有降雪可能　不排除預警性封閉

讓社區更有溫度！　洽溪社區發展協會才藝成果發表

台南耶誕演唱會5萬歌迷同歡　黃偉哲獻上韓國偶像車銀優特錄影片

就職市長7週年　鄭文燦PO感言：帶領桃園成為台灣亮點

30萬全新家具添暖意　迦南憨兒之家溫暖過冬

藍營執政南投縣觀光建設成績佳　前綠委暨現任監委葉宜津也稱許

「明揚科技」送暖家扶兒耶誕圓夢　認捐40份心願禮物

台中農會推禮盒迎新春　40年老店搭茶金熱潮推年菜組

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

行人綠燈過馬路...黑車右轉未讓　直接過彎！目擊騎士傻眼：WTF

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

理髮廳店貓叼「禮物」回家送主人　小蛇扭動亂竄...客人全嚇歪奔逃！

穿越時空到侏羅紀！富里鄉稻草藝術季開幕　自拍打卡難得畫面

三百年來頭一遭！大甲鎮瀾宮媽祖東巡花蓮　雙媽合體遶境祈福

連4天低温！合歡山區有降雪可能　不排除預警性封閉

讓社區更有溫度！　洽溪社區發展協會才藝成果發表

台南耶誕演唱會5萬歌迷同歡　黃偉哲獻上韓國偶像車銀優特錄影片

就職市長7週年　鄭文燦PO感言：帶領桃園成為台灣亮點

30萬全新家具添暖意　迦南憨兒之家溫暖過冬

藍營執政南投縣觀光建設成績佳　前綠委暨現任監委葉宜津也稱許

「明揚科技」送暖家扶兒耶誕圓夢　認捐40份心願禮物

台中農會推禮盒迎新春　40年老店搭茶金熱潮推年菜組

米其林「無氣輪胎」可望量產問世　未來中釘爆胎也不用怕

穿越時空到侏羅紀！富里鄉稻草藝術季開幕　自拍打卡難得畫面

擊鼓迎曙光！東北角「跨年活動」一覽　住2晚送1晚超划算

拉麵鋪滿大叉燒！超商最新「5款日式料理」　飯糰還包了唐揚雞太欠吃

被媽質問誰當小偷　心虛比特「眼神左右飄」嘴抖指同伴：是牠！

保護山林又不反對原住民狩獵　林務局喊冤：獵人最怕山裡沒動物

《華燈》3種「渣男」現實生活也超多！甜言蜜語、軟弱逃避絕不要交往

夫妻嗨玩「多P換伴性愛趴」　人夫卻私約交換體液搞砸了

三百年來頭一遭！大甲鎮瀾宮媽祖東巡花蓮　雙媽合體遶境祈福

連4天低温！合歡山區有降雪可能　不排除預警性封閉

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

地方熱門新聞

「臉蛋天才」車銀優來了！

台南耶誕演唱會5萬歌迷同歡

新竹黑衣男猛砸水肥車！23秒光速落跑

30萬家具讓迦南憨兒之家溫暖過冬

萬丹紅豆牛奶節企業提供90大西瓜免費品嘗

明揚科技送暖家扶兒耶誕圓夢　認捐40份禮物

白天國防晚上民防　陳永祥獲好人好事

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　暖心影曝光

2021桃園陽光劇場開幕演唱會25日登場

台東招募守護山林新血　70考生搶7名額

台南市議長盃儀隊競賽南女奪冠

雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

烏日警查獲1毒品通緝56人交通違規

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

更多熱門

相關新聞

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

台南市政府推出「平安祈福燈會」，24日晚上6時30分舉行啟燈儀式，郭信良議長與黃偉哲市長準時出席，令人驚喜的是，蔡英文總統也現身與台南的鄉親們一起啟燈祈福，場面十分熱鬧。

鹿耳門天后宮「請媽祖」

鹿耳門天后宮「請媽祖」

台東天后宮決議辦元宵遶境　縣府樂觀其成

台東天后宮決議辦元宵遶境　縣府樂觀其成

台東天后宮明年元宵遶境　縣府宣導防疫注意事項

台東天后宮明年元宵遶境　縣府宣導防疫注意事項

媽祖指示她聞聲救苦？　林佳龍：靜儀也姓林

媽祖指示她聞聲救苦？　林佳龍：靜儀也姓林

關鍵字：

三百年頭一遭大甲鎮瀾宮媽祖東巡雙媽合體遶境祈福

讀者迴響

熱門新聞

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

汪小菲遭張穎穎群組痛罵「壞了我身體」截圖外流

子瑜一刀剪掉長髮「新髮型曝光」

林志穎辦聖誕趴！被抓包「聖誕襪多一小隻」網驚：第三胎？

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

包小柏痛失22歲女兒！

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了

田埂現蹤大件透明龍衣　青農淡定

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面