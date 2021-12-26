三百年來頭一遭！大甲鎮瀾宮媽祖東巡花蓮　雙媽合體遶境祈福

▲大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮與花蓮與港天宮媽祖合體「雙媽會」遶境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港天宮舉辦「110年媽祖守護洄瀾 風華再現」遶境活動，繼去年北港朝天宮媽祖之後，今年邀請大甲鎮瀾宮媽祖與港天宮媽祖「雙媽會」合體，自12月25日到26日盛大遶境祈福，這也是大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮。

花蓮縣長徐榛蔚25日率各局處首長於花蓮縣政府接駕，祈求天上聖母庇佑花蓮縣運昌隆、闔境平安，風調雨順、物阜民豐、百業興旺、五穀豐登。

▲媽祖鑾轎繞境抵達縣府時，徐榛蔚率縣府同仁與各宮廟代表列隊接駕。



徐榛蔚並擔任主祭官帶領縣府各局處首長行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮虔誠敬拜，祈求媽祖庇祐花蓮鄉親、地方鄉土，人民安居樂業、闔家康泰，現場許多信眾鑽轎底祈求平安，並將身上的護身符過火，祈求媽祖庇祐，場面莊嚴隆重。

▲▼徐榛蔚擔任主祭官帶領各局處首長行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮虔誠敬拜，祈求媽祖庇祐，場面莊嚴隆重。



徐榛蔚表示，大甲鎮瀾宮媽祖三百年來首次東巡花蓮，與花蓮港天宮媽祖共同遶境，今天遶境駕臨縣府，為花蓮縣政府七千名員工賜福，祝福全體同仁身體健康、家庭幸福美滿，安心為花蓮全縣鄉親服務，推動各項縣政及建設，打造幸福宜居城市。徐縣長勉勵全體縣府員工全心為國家來服務，戮力從公，為國家社稷造福。

25日當天大甲鎮瀾宮及港天宮「雙媽會」車隊遶境由花蓮市東旭觀海酒店前整隊出發，從美崙地區一路步行至港天宮駐駕，沿途將經過沿中美路、中興路、民權路、化道路、忠義三街、中興路、忠義一街、吉林路、中美路、化道路、球崙二路、華廈街、華興街、球崙街、府前路、中興路、順興路、中美七街、永興街、港天宮。

26日清晨6時起從港天宮出發到吉安，沿途停駕慶天宮、稻香國小等處，下午2時轉回花蓮，由中華路進入花蓮市區，再沿和平路、中正路、中原路、福建街、和平路、中正路、中山路、明智街、進豐街（聖天宮停駕）、國聯五路、國聯四路、國聯二路、中山路返回港天宮，吸引全國各地媽祖信徒前來，在花蓮掀起一股「瘋媽祖」的熱潮。