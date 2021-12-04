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北港朝天宮盛大舉辦14天水陸大法會　內政部長徐國勇主持開香

▲內政部長徐國勇表示，經由大家一起集氣，讓疫情遠離台灣和全世界，也讓台灣經濟更加發展。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲內政部長徐國勇（中）表示，經由大家一起集氣，讓疫情遠離台灣和全世界，也讓台灣經濟更加發展。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮辦理國內首次媽祖搭火車環島祈安後，今（4）日舉辦建廟以來最大的水陸大法會，內政部長徐國勇代表總統主持開香，數百名僧眾齊聚會場中誦經祈福，來自全國各友宮的200多尊媽祖也共聚一堂，在佛祖大法堂舉行長達14天的悲心廣行大法會。

北港朝天宮有感於民眾疫情影響下焦慮不安，在請示媽祖後於上個月舉辦17天「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，而今天辦理14天水陸大法會，來自全台各地逾200多尊神像齊聚北港，為蒼生消災除疫，儀式莊嚴盛大，內政部長徐國勇代表總統蔡英文主持開香。

徐國勇並當眾宣讀蔡總統賀函，感謝朝天宮及宗教界為國家及全球眾生舉辦盛大的祈福法會，期待疫情災變遠離，保民安康。

內政部長徐國勇表示，經由大家一起集氣，讓疫情遠離台灣和全世界，也讓台灣經濟更加發展。北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，為了發揚媽祖慈悲為懷精神，祈求COVID-19早日止息，從4日起舉辦14天悲心廣行水陸大法會，為全世界祈福，讓信眾和所有生靈能夠平安、健康。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，水陸大法會是佛教最殊勝的法會，朝天宮是佛教臨濟宗樹璧和尚建廟，代代相傳都有和尚住持，也是國內唯一有和尚住持的媽祖廟，因此特以水陸大法會冥陽兩利，媽祖經過17天的環島祈福，上月22日回鑾並於今天舉行14天的水陸大法會，其中有5天焰口，由金剛大士普渡好兄弟，最後1天恭送法船，歡迎各界信眾法會期間踴躍前往參香祝禱。法會場址設於北港糖廠對面大停車場。

北港朝天宮指出，水陸大法會在佛教是殊勝的祭典，在道教則是作大醮，法會安排5天焰口，由金剛大士普度好兄弟，最後一天恭送法船。法會全程皆有轉播，民眾可透過網路直播參與法會，減少群聚，一起防疫。

▲內政部長徐國勇表示，經由大家一起集氣，讓疫情遠離台灣和全世界，也讓台灣經濟更加發展。（圖／記者蔡佩旻攝）

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