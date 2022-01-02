韓國瑜新書見面會湧入上萬支持者　李正皓：藍營冒牌軍可以退場了！

▲《韓先生來敲門》善良微光見面會現場人山人海。（圖／記者徐政璿攝）



記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜今（2日）14時在台北市大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，大批韓粉今一早就抵達現場排隊，活動尚未開始，就有上萬名韓粉擠爆現場。名嘴李正皓表示，不管願不願意承認，今天這個人潮都透露三件事情，「藍營那些冒牌軍可以退場了，正牌的韓國瑜來敲門了！」

韓國瑜今舉辦見面會，吸引上萬韓粉到場支持，對此，李正皓指出，不管你承不承認，韓國瑜今天見面會的這個人潮都證明三件事：1.韓粉沒有消失。2.現在藍營那些冒牌軍，可以退場了，正牌的韓國瑜來敲門了。3.政治真的永遠都不怕冷場，「1／9號後我們繼續看下去。」

韓國瑜日前接受廣播專訪時表示，之前選舉時支持者那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。

至於有許多政論節目討論要參選台北、桃園的說法，韓國瑜回應，「那都是隨便的無稽之談，他們做節目別有居心，完全是想像力，我完全沒要想什麼。」

針對外界揣測出書之後將宣布下一步，韓國瑜直言「不會」，但之前選舉時大家那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。

儘管韓國瑜稱參選說法「無稽之談」，但韓選在這時機點復出，仍可能牽動藍營2022選戰布局，過去韓國瑜在2018年強勢崛起，讓藍營艱困選區之一的高雄綠地變藍天，就是倚仗「韓流」的堅實相挺，此次新書見面會再現韓流盛況，將成為韓國瑜再起的關鍵之一。