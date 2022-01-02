麻警鐵腕執法　元旦假期3日取締8件酒駕

▲元旦連假期間，台南市麻豆分局連續3日執行取締酒後駕車大執法專案，在易肇事路段規劃強勢路檢勤務，計取締酒後駕車計8件、1件毒品案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年元旦連假期間，台南市麻豆分局連續3日執行取締酒後駕車大執法專案，在易肇事路段規劃強勢路檢勤務，計取締酒後駕車達8件，警方加強盤查人車的同時，在1月1日同時查獲1名機車騎士持有安非他命0.51g，不僅查獲酒駕也查緝毒品犯罪，讓犯法者付出代價。

為防止元旦連續假期再有酒後駕車事故發生，台南市警麻豆分局特於連續假期前，派員至轄內釣蝦場、小吃部、KTV、薑母鴨、快炒店等，請店家加強宣導民眾酒後勿開車，建議餐後盡量搭乘指定代駕或使用公共運輸，將「安心找代駕，安全送到家」的理念宣導給用餐民眾知悉，但仍有民眾以身試法。

麻豆分局長許敏能表示，麻豆分局期前向販賣酒類的餐廳業者宣導，加強推廣守法觀念，同時透過鐵腕強勢執法，高強度、密集性攻勢勤務，加強盤查臨檢，將違法份子揪出，連假結束警方仍會持續取締，呼籲民眾勿掉以輕心，麻豆分局採取宣導與執法併重，雙管齊下，給大眾一個安心的道路環境。

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