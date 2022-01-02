午後國道9地雷路段出爐！　西部多段壅塞、國3北向「紫爆」嚴重回堵

▲元旦收假日上午11時許國1北向209.6公里處發生2小客車追撞事故占用內車道，造成回堵2公里。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

今（1/2）為元旦連續假期第3天收假日，根據交通部高速公路局統計，截至上午12時，國道全線交通量為30.1百萬車公里，預估今日交通量為104百萬車公里。中午時段國3南向高原路段發生大貨車撞擊中央分隔帶造成雙向車流回堵、國5北向宜蘭至坪林路段於10時起出現車多壅塞外，其餘路段行車大致正常。

高公局表示，今天上午10時國1北向343.6公里處發生6小客車追撞占用內車道並於10時33分排除，造成回堵約6公里；11時15分，國1北向209.6公里處發生2小客車追撞事故占用內車道並於11時23分排除，造成回堵2公里；11時48分國3南向73.3公里處發生14小自客及1大貨車（橫跨中央分隔島）追撞，佔用雙向內2線車道事故，截至12時30分事故仍在處理中並造成雙向回堵3公里。

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根據高速公路1968資訊，受到國道3號大貨車車禍影響，北向關西至高原段中午時間嚴重回堵「紫爆」，時速僅有15公里。國道5號同樣持續壅塞，北向宜蘭至頭城、坪林仍為「紅爆」時速僅有33公里。

另外，國1北向豐原至台中時速也僅有29公里，國6舊正到霧峰時速也僅有37公里，均為紅爆。還請用路人留意。

▲上午11時48分國3南向73.3公里處發生14小自客及1大貨車追撞佔用雙向內2線車道，事故仍在處理中。（圖／高公局提供）

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林及國6西向舊正至霧峰系統等路段，建議用路人上路前可先夠過透過高速公路1968網站及App查詢，避開易塞路段。

提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。



