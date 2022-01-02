車流擠爆國5恐塞到入夜！　北向「宜蘭－頭城」時速30km↓

記者許維寧／台北報導

今天（1/2）元旦連續假期邁入尾聲，交通部高速公路局預估，今日收假日國道交通量上看104百萬車公里，約為平日的1.2倍，其中北向預計可達58百萬車公里。截至今天上午9時國5北上交通量逼近一萬輛次，相較去年元旦假期約增加13%。

▲連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝）

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根據高速公路1968資訊指出，今天上午10時許，國5北向宜蘭至頭城段已出現紅色警示，時速僅有24公里；北向頭城至坪林交控則為時速38公里，同樣顯示為紅色警示。國道其餘路段則大致順暢。

高公局國道路況預報達人黃郁凱預測今日國道交通量，今天國道以北返車潮為主，國1北向苗栗至湖口今天中午過後預計將湧現車潮，將壅塞至晚間19至20時；國3北向大溪至關西則預計下午14時至20時易壅塞；國5北向宜蘭至坪林，則預計早上9時左右就會湧現車潮，將壅塞至晚間19時左右才會逐漸舒緩。

中部國道部分，黃郁凱也說，國1北向西螺到埔鹽下午13時至晚間21時壅塞，國1北向的南屯至后里，以及國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、沙鹿至大甲，以及國6的舊正至霧峰，則是預計下午15至16時至傍晚18時左右也會出現壅塞車潮。

黃郁凱談到，國10東向仁武至燕巢，則預計早上10點開始到中午壅塞，北向國10往鼎金系統則預計下午15時左右將湧現車潮至晚間20時。

另外，交通部公路總局也表示，預估今天上午10時左右將出現返家車潮，台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊路段、台9線南迴公路路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻至香山路段等易車多或壅塞路段，提醒用路人多留意相關即時路況、出發前預為規劃行程並提早出發。