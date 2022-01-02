元旦升旗總統府外站40分鐘　柯文哲：奇怪旁邊怎麼沒人

記者黃巈禾／綜合報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲今（2日）南下雲林縣大埤鄉，對於昨（1日）元旦升旗在寒風獨站40分鐘，他受訪表示「我當時只覺得奇怪，旁邊怎麼都沒有人站，過去就算了」。

總統府發言人張惇涵1日表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，已超過80位人員，因此，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位，「如有安排不周之處，請柯市長見諒，總統府也感謝柯市長今天的出席。」

對於昨天在元旦升旗時罰站40分鐘，有沒有「受風寒」，柯文哲2日受訪時回應，「不會啦不會啦！身體沒那麼差」、「這個就算了，追究那個幹什麼，不要緊啦！過去就好，我就當作…我當時只覺得奇怪，旁邊怎麼都沒有人站，過去就算了，不要緊啦！」

另外，針對高雄市前市長韓國瑜今天到台北市大安森林公園舉辦新書見面會，被解讀為復出政壇起手式，柯文哲表示，何必猜測？靜靜看就好，「他要出來就會出來，也不要出一本書就想太多，人生活在世間，自然就好」。

▼台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）





